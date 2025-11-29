Bakan Bayraktar: Türkiye İhtiyaç Duyduğu Doğal Gazın Yarısını LNG ile Karşılayabilir

Enerji arz güvenliğinde LNG kapasitesi beş kat arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz tedarikinde LNG rolünün hızla arttığını belirtti. Bayraktar, "Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" dedi.

Bakan, Türkiye'nin ikisi kara LNG terminali, üçü de Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 tesis ile LNG alabildiğini aktardı. "Milli Enerji ve Maden Politikası’nı hayata geçirdiğimiz 2016 yılında günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" açıklamasını yineledi ve bu gelişmenin enerji arz güvenliğine katkısına vurgu yaptı.

Tüketimin en üst seviyeye çıktığı günlerde Türkiye'nin ortalama günlük 330 milyon metreküp doğal gaza ihtiyaç duyduğunu kaydeden Bayraktar, "LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde" dedi.

Gazlaştırma kapasitesini artırmanın yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktası sayısını 14'e çıkardıklarını belirten Bayraktar, "Toplamda günlük gaz alma kapasitemizi 495 milyon metreküpe yükseltmiş olduk" bilgisini paylaştı.

