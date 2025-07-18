Bakan Bayraktar: Yeni Sondaj Gemileri 2026'da Görevde

Yeni 7'nci Nesil Sondaj Gemileri Geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılan 7'nci nesil 2 derin deniz sondaj gemisinin ilkinin 2026 Ocak'ında, diğerinin ise Şubat'ta göreve hazır olacağını duyurdu.

Filonun Güçlenmesi Amacıyla İkiz Gemiler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin mevcut enerji üretimini artırmak ve yeni keşiflere yönelik olarak filosunu ikiz gemilerle güçlendirdiği belirtildi. Grafikte henüz isimleri belirlenmeyen bu gemiler 228 metre uzunluk ve 42 metre genişlik ölçülerine sahip. Satış sözleşmesinin ardından Türkiye Petrolleri'ne devredilen gemilerin, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor olması dikkat çekiyor.

Modern Gemilerle Filoyu Güçlendirmek

Güney Kore'de geçen yıl tamamlanan ve yüksek kapasiteli 7'nci nesil gemi olarak adlandırılan bu yapılar, ağır bakımları sona ermiş şekilde Türkiye'ye ulaşacak. 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kapasitesine sahip gemilerde, helikopter pisti ve 200 kişilik yaşam alanı da bulunuyor.

Seçim ve Test Süreçleri

Gemilerin seçim aşamasında sondaj masaları, makine daireleri gibi kritik ekipmanların incelendiği, ayrıca sondaj, gemi ve su altı sistemlerine yönelik detaylı testlerin yapıldığı bildirildi. Zaman tasarrufu, operasyonel esneklik ve maliyet avantajı gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

Türkiye'nin Enerji Filosundaki Yenilikler

Bakan Bayraktar, yeni gemilerin gelmesiyle Türkiye'nin dünyanın en modern ilk 4 enerji filosu arasında yer alacağını açıkladı. Yeni gemilerle birlikte, Türkiye daha önce en büyük 5'inci enerji filosuna sahipti. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri mevcut olarak Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda aktif bir şekilde kullanılıyor.

Somali'deki ilk kıtalararası görevini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yeni görevine Filyos'ta hazırlanırken, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Karadeniz'de çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'nin enerji filosunda, derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ek olarak 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir yüzer üretim platformu yer almaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna yeni katılan 7'nci nesil 2 derin deniz sondaj gemisinin ilkinin ocakta, diğerinin şubatta göreve hazır olacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna yeni katılan 7'nci nesil 2 derin deniz sondaj gemisinin ilkinin ocakta, diğerinin şubatta göreve hazır olacağını ifade etti.