Bakan Bolat: Dış müteahhitlikte 23 yılda 500 milyar dolar ek proje geliri

Ömer Bolat, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri'nde konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde Türkiye'nin dış müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanındaki başarılarını değerlendirdi.

Bolat, küresel arenada artan jeopolitik gerilimler, yükselen korumacılık eğilimleri ve kritik girdilerdeki tedarik kırılganlıklarının dünya düzenini yeniden şekillendirdiğini belirterek, Davos Zirvesi'nde liderlerin bu kırılganlıkları kabul ettiğine işaret etti.

Geçen yılın zorlu geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' doğrultusunda ihracatçılar, müteahhitler ve teknik müşavirlerle dünyada daha fazla yatırım, üretim ve döviz geliri için çalıştıklarını söyleyen Bolat, üretim ve ihracatın ekonomik büyüme, üretim artışı ve istihdama olumlu yansıdığını vurguladı.

Ekonomik göstergeler ve hedefler

Son 21 çeyrektir ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, 2024'te 1,3 trilyon dolar olan milli gelirin bu yıl 1,5 trilyon doların üzerinde tamamlanarak yeni rekor hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca dış ticaret, ihracat ve cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler yaşandığını ifade ederek, kişi başına milli gelirin 18 bin dolar sınırına ulaştığını söyledi.

Bolat, 2024 yılı ihracat rakamları hakkında da şunları paylaştı: 2025 yılında 396 milyar dolar ile rekor kırıldığını, hedefin ise 410 milyar dolar olduğunu; bunun mallarda 282 milyar dolar, hizmetlerde 128 milyar dolar olarak belirlendiğini hatırlattı. Hizmet ihracatında müteahhitlik, turizm, fuarcılık, taşımacılık, lojistik, bilişim, yazılım, eğitim ve sağlık turizmi, danışmanlık, kültür ve dizi film sektörlerinin öne çıktığını kaydetti.

Dış müteahhitlikte çarpıcı büyüme

Bakan Bolat, Türkiye'nin dış müteahhitlikte büyük bir başarı gösterdiğini belirterek, ‘‘Son yıllarda teknik müşavirlik de onu desteklemekte ve başarıyı taçlandırmaktadır. 30 yılda 50 milyar doları aşmışken Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 23 yılda 500 milyar dolar üzerine ilave bir proje geliri ortaya konmuştur’’ dedi.

Bolat, Türk müteahhitlerinin dünyanın 138 ülkesinde yollar, hastaneler, santraller, fabrikalar, stadyumlar, karayolları, demiryolları ve hızlı tren ağları inşa ettiğini, müşavirlikteki ilerlemenin de müteahhitlik sektörüne katkı sağladığını vurguladı.

Bölgesel paylar ve sektörel başarı

Türkiye'nin bölgesel paylarında da önemli değişiklikler olduğunu aktaran Bolat, geçmişte Bağımsız Devletler Topluluğu'nda yüzde 43 pay varken, 2025'te Avrupa payının yüzde 30'a yükseldiğini, Orta Doğu payının ise yüzde 22 olduğunu söyledi. Romanya, Portekiz, İspanya, İngiltere ve Polonya gibi ülkelerin öne çıktığını, toplamda Rusya ve Türkmenistan'ın birinci iki sırayı koruduğunu belirtti.

Bolat ayrıca, son 10-15 yıldır Türk müteahhitlerinin dünyanın en büyük 250 firma listesinde düzenli olarak ikinci sırada yer aldığını ve son 5-6 yıldır 40'tan fazla firmanın bu listede bulunduğunu ifade ederek bunun Türkiye için gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

Türk sanayi ve tarım ürünleri ile ulaştırma hizmetlerinin yurt dışında övgü aldığını, bunun Türkiye'ye büyük tanıtım ve itibar kazandırdığını söyleyen Bolat, Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin Türk müteahhitlerine önemli fırsatlar sağlayacağını ekledi. Yurtiçinde ise kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğünü ve deprem bölgesindeki 11 vilayetin yeniden inşasının inşaat sektörüne ivme kazandırdığını belirtti.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile devam etti.

BAKAN BOLAT: "DIŞ MÜTEAHHİTLİK ALANINDA 23 YILDA 500 MİLYAR DOLAR ÜZERİNE İLAVE BİR PROJE GELİRİ ORTAYA KONMUŞTUR"