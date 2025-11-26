Bakan Bolat: ECOTA Güncelleme Süreci Resmen Başladı

Toplantı ve Deklarasyon

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da 14 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 5. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İstanbul Deklarasyonu’nun oy birliğiyle kabulü ile EİT Ticaret Anlaşması’nın (ECOTA) güncelleme müzakerelerinin resmen başlatıldığını duyurdu.

Bolat, toplantıda ortaya çıkan tabloya ilişkin olarak, "Bugün İstanbul’da ortaya çıkan güçlü dayanışma ve alınan önemli kararlar, bölgesel iş birliğimizin geleceği açısından bizlere umut verdi" ifadelerini kullandı.

ECOTA Güncellemesi ve Yeni Disiplinler

Bolat, ECOTA için açılan müzakerelerle ilgili, "EİT Ticaret Anlaşması’nın (ECOTA) güncelleşme sürecini başlatmış olduk" dedi. Süreci yürütmesi için üye ülkelerin tamamının katılacağı bir Teknik Müzakere Komitesi kurulduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamının genişletileceğini vurgulayan Bolat, hizmet ticareti ve e-ticaret gibi yeni disiplinlerin eklenmesiyle ECOTA’nın yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi için ilk adımın atıldığını kaydetti.

Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi

Toplantının diğer önemli sonucu olarak EİT Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisinin onaylandığını açıklayan Bolat, bu strateji sayesinde gümrük süreçlerinde dijitalleşmenin hızlanacağını, işlem sürelerinin kısalacağını ve veri paylaşım mekanizmalarının geliştirileceğini söyledi.

Bolat, "elektronik veri değişim sistemlerinin uyumlaştırılması, e-ticaretin önünü açacak düzenlemeler ve gümrük idareleri arasında daha etkin bir koordinasyon" ile bölge içi lojistiğin daha rekabetçi hale geleceğini belirtti ve bu ilerlemelerin EİT bölge içi ticaret hacmine doğrudan olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Stratejik Hedefler ve Ticari Entegrasyon

Toplantıda ayrıca "2026-2035 Stratejik Hedefler Belgesi" üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’nin önerisi doğrultusunda EİT bölge içi ticaret oranının ilk aşamada yüzde 10a, 2035 yılına kadar ise yüzde 15e yükseltilmesi hedefinin üye ülkeler nezdinde karşılık bulduğunu söyledi.

İmzaya Açılan Belgeler

Bolat, toplantıda uzun yıllardır müzakere edilen iki önemli belgenin imzaya açıldığını belirtti: "EİT Ortak Ticareti Teşvik Etkinlikleri İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile "EİT Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması".

İlk belgeyle özel sektörün bölgesel ticaretteki rolünün artırılması, EİT Ortak Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerinin güçlendirilmesi, KOBİ’lere yönelik finansman ve teknik destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve ticaret fuarlarının artırılması hedefleniyor. İkinci belge ise gümrük idareleri arasında bilgi paylaşımını güçlendirerek kaçakçılıkla mücadeleyi ve sınır işlemlerinin hızını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Değerlendirme ve Türkiye'nin Rolü

Bolat, ECOTA’nın güncellenmesi, ticaretin kolaylaştırılması stratejisinin kabulü ve iki önemli anlaşmanın imzaya açılmasının EİT’nin ticaret bütünleşmesinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini belirtti. "Anlaşmanın uygulanmasıyla EİT 2035 Vizyonu doğrultusunda EİT bölge içi ticaret hedeflerimize ulaşacağımıza ve bölgemizin refahına doğrudan katkı sunacağımıza inancım tamdır" sözleriyle kararların önemini vurguladı.

Türkiye olarak bu sürece katkı sunmaya ve EİT’nin ticari gündemine liderlik etmeye devam edeceklerini ifade eden Bolat, bugün atılan adımların bölgesel ticareti daha hızlı, daha dijital, daha rekabetçi ve daha entegre bir yapıya kavuşturacağına dikkat çekti.

