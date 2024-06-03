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Bakan Bolat’tan ihracat açıklaması: “Mayıs’ta rekor kırdık”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayında yapılan ihracatta, 24 milyar 75 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Bolat yıllıklandırılmış ihracatta ise 260,1 milyar dolarlık gelir elde edildiğini ve rakamın cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılmış olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 12:29
Bakan Bolat’tan ihracat açıklaması: “Mayıs’ta rekor kırdık”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı dış ticaret rakamları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Bolat, Mayıs ayında gerçekleştirilmiş olan ihracatın, geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 11.4 oranında arttığını ve 24 milyar 75 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakamın, şimdiye kadarki tüm Mayıs aylarında en yüksek veri olduğu ifade edildi.

Mayıs ayı için ihracatta kırılmış olan rekorun, Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekor getirmiş olduğunu ifade eden Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 260.1 milyar dolar seviyesinde kaydedildiğini belirtti.

İthalatla ilgili olarak ise Bakan Bolat, düşüş eğilimi yaşandığını ifade etti. Yıllık bazda ithalatta yüzde 10.3 oranında gerileme yaşandı. Açıklamaya göre, ihracattaki artış ve ithalattaki azalış ile dış ticaret açığında yüzde 47.8’lik bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

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