Bakan Bolat, Türkiye-İngiltere Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu Yaptı

Bakan Bolat, Türkiye-İngiltere İş Forumu'nda Konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiğini belirterek, "Modernize edilmiş serbest ticaret anlaşmasını yakında imzalamak için yeterli hırs, motivasyon ve itici güce sahip olduğumuza inanıyoruz." dedi. Bu açıklamalar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Direktörler Enstitüsü (IOD) tarafından düzenlenen Türkiye-İngiltere İş Forumu'nun açılışında iş dünyası temsilcilerine ve yatırımcılara hitap ederken yapıldı.

Küresel Belirsizliklere Rağmen Güçlü Büyüme

Bakan Bolat, ABD-Çin ticaret gerilimleri, Ukrayna'daki savaş ve İsrail'in Gazze'deki durumu gibi global sorunların piyasaları olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Korumacı ticaret politikaları ve bölgesel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi güçlü büyümeyi sürdürmektedir." ifadesini kullandı. Türkiye ekonomisinin 2024'ün son çeyreğinde yüzde 3 ile üst üste 18 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme gösterdiğini hatırlatan Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1,3 trilyon doları ve kişi başına düşen milli gelirin 15 bin doları aştığını kaydetti.

Türkiye-İngiltere İkili Ticaretine Yönelik Gelişmeler

Ticaretin itici gücünü ihracatın oluşturduğunu dile getiren Bolat, geçen yıl Türkiye'nin ihracatının 262 milyar doları aştığını ve dış ticaret açığının 24 milyar dolar azaldığını aktardı. Türkiye-İngiltere arasındaki ticaret ilişkilerini değerlendirirken, İngiltere'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat pazarı olduğunu ve Türkiye'den İngiltere'ye ihracatın 15,3 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

İngiltere ile Yatırım Fırsatları

Türkiye'nin İngiltere'den 6,9 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğini belirtirken, Türkiye'nin yüksek verimlilik odaklı yaklaşımla sunduğu güçlü yatırım teşvik programına dikkat çekti. "İyi korunan bir iş ortamı ve dünyanın en geniş serbest ticaret anlaşması ağlarından birini sunuyoruz." diyen Bolat, Türkiye'nin birçok uluslararası firma için stratejik bir merkez haline geldiğini ifade etti.

İngiliz Yatırımlarının Güven Telkini

Bakan Bolat, Türkiye'de İngiliz firmalarının yatırımlarının 2023 sonu itibarıyla 9 milyar dolara ulaştığını kaydetti ve "Bu, İngiliz yatırımcıların Türkiye ekonomisinin büyümesine ve potansiyeline olan güveninin açık bir göstergesidir." dedi. Ayrıca, İngiltere'deki Türk yatırımlarının 4,3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve müteahhitlik sektörünün önemli bir rol oynadığını bildirdi.

Gelecek Vaat Eden Bir İşbirliği

Bolat, "Bu yatırımlar, iki ülkenin kamu ve özel sektörü arasındaki işbirliğinin başarılı bir sonucu. Tüm bu önemli rakamlara rağmen Türkiye-İngiltere işbirliğinin hala yüksek potansiyeli olduğuna inanıyoruz." ifadeleriyle, mevcut işbirliğinin daha da güçlenmesi için serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesinin önemine vurgu yaptı.

İki Ülke Arasındaki Güçlü Taahhüt

Bakan Bolat'ın, İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile yaptığı görüşmeye de değinerek, "Ticarette Teknik Engeller Faslı ve bu faslın Kimyasallar ile Motorlu Taşıtlar eklerini imzaladık." ifadesi, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirme yönündeki kararlılıklarını gösteriyor. Bolat, "Modernize edilmiş serbest ticaret anlaşmasını yakında imzalamak için yeterli hırs, motivasyon ve itici güce sahip olduğumuza inanıyoruz." dedi.

Forumda, İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan ve DEİK Başkanı Nail Olpak da önemli açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra temasları kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Direktörler Enstitüsü (IOD) tarafından organize edilen Türkiye-İngiltere İş Forumu'nun açılışında, iş dünyası temsilcilerine ve yatırımcılara hitap etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra temasları kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Direktörler Enstitüsü (IOD) tarafından organize edilen Türkiye-İngiltere İş Forumu'nun açılışında, iş dünyası temsilcilerine ve yatırımcılara hitap etti.