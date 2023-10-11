Bakan duyurdu: Kamu görevlilerine yüzde 50 iyileştirme geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu görevlilerine yönelik önemli iyileştirmelerin müjdesini verdi. Yaklaşık yüzde 50'ye yakın bir iyileştirme yapılacağını belirten Işıkhan, bu adımın tüm kamu çalışanlarını olumlu şekilde etkileyeceğini vurguladı. Ayrıca, dul ve yetim aylığı alanlara da aylıkları oranında destek sağlanacağını duyurdu. Emeklilere yapılacak 5 bin lira tutarındaki ikramiyenin detaylarına da değinen Işıkhan, bu ödemenin çalışmayan emekliler için geçerli olacağını ve Kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, emeklilerin mali açıdan değil aynı zamanda sosyal yönden de destekleneceğini ve projelerle desteklerinin artacağını ifade etti. Yerel yönetimlerle yapılacak protokollerle kamu yararına çalışma programlarının hayata geçirileceğini ve emeklilerin park, bahçe ve kültür-sanat etkinliklerinde indirimli yararlanmalarını sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, emekli hazırlık programları kapsamında sağlıklı yaşlanma ve eğitimlere odaklanacaklarını vurguladı.

Işıkhan, vatandaşların enflasyonun neden olduğu tahribattan korunmasının önemine de değindi. Bu bağlamda, çalışmaların enflasyonun yarattığı etkileri azaltmaya yönelik olacağını belirtti. Bu gelişmeler, emeklilerin ve kamu görevlilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, sosyal desteklerin artırılması ve ekonomik iyileştirmelerin sağlanması adına atılan önemli adımlar olarak dikkat çekiyor.





Türkiye'de işsizlik oranlarının tarihsel bir dip seviyesine gerilediği bildiriliyor. Hükümet yetkilileri, bu düşüşün ardında yatan temel hedeflerinin işsizlikle mücadele olduğunu vurgulayarak, bu alandaki başarıyı gözler önüne seriyorlar. Son 9,5 yılın en düşük işsizlik oranlarına ulaşıldığına dikkat çekiliyor ve ekonomi politikalarının istenen etkiyi göstermeye başladığı belirtiliyor. Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşma konusundaki iyimserlik ve kararlılık, ülkenin ekonomik kalkınmasına olan inancı güçlendiriyor.

İstihdamın güçlendirilmesi, işsizlik oranlarının düşürülmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğü ifade ediliyor. İŞKUR'un, bu alandaki önemli çalışmalarına vurgu yapılıyor ve özellikle işverenlere sunduğu destekle işgücünün kalitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtiliyor. Ayrıca, ev hanımlarının emeklilik sürecine ilişkin başlatılan çalışmaların, önümüzdeki 5 yıl içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu adımın, kadınların ekonomiye katılımını artırması ve sosyal güvenliklerini sağlaması bekleniyor.

Gençlerin ve kadınların istihdama katılımının teşvik edilmesi, iş olanaklarının artırılması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda, iş fırsatlarının gençlere ve kadınlara sunulması için önemli adımlar atılacağı vurgulanıyor. Ayrıca, işgücüne katılımın hızlandırılması için gerekli olan sosyal güvencenin sağlanması önemle vurgulanıyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusundaki süreçte başvuruların hak kaybına neden olmadığı belirtiliyor. Kamu görevlilerine yönelik yüzde 50'ye yakın iyileştirme sağlanacağı ve maaşlarda önemli artışlar olacağı ifade ediliyor. Ayrıca, asgari ücret belirlenirken enflasyonun etkisinin azaltılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Prim gün sayısının düşürülmesi ve BAĞKUR'luların emeklilik hakkının kolaylaştırılması için yapılan çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Bu adımların, Türkiye'de işsizlikle mücadelede ve sosyal güvenliğin güçlendirilmesinde etkili olması bekleniyor. Bu süreçte, ekonomik istikrarın sağlanması ve vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.