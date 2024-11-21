Bakan Ersoy: Yapay Zeka, Turizmde Devrim Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Turizm Kongresi'nde Yapay Zeka Vurgusu Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da gerçekleştirilen 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresinde yaptığı konuşmada, yapay zekanın turizmde sadece bir yenilik değil, aynı zamanda bir devrim olduğunu ifade etti. Ersoy, Türkiye'nin bu süreçte öncü bir rol üstlenme kararlılığında olduğunu belirtti.

Kongrenin Önemi ve Vizyonu

Bakan Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından düzenlenen kongrenin sektördeki en prestijli buluşmalardan biri olduğunu vurgulayarak, Türk turizminin dünyayla paylaşılacak vizyonunu oluşturacaklarını söyledi. Kongrenin teması olan "Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Turizm" mottosunun sektörün geleceği açısından güçlü bir temel oluşturduğunu dile getirdi.

Birlikte Çalışma ve İnovasyon Vurgusu

Ersoy, birlikte üretecekleri çözümler ve işbirliği ağlarının, sektörün gücüne güç katacağını ifade ederek, bu yılki kongrenin inovasyon odaklı yeni yollar keşfetmelerini sağlayacağını belirtti. Turizm sektörünün ilk yüzyılında önemli başarılara imza atıldığını ve bu başarıların devamı için daha kapsayıcı bir anlayış geliştirmek zorunda olduklarını ekledi.

2023 Turizm Verileri

2023'ün ilk dokuz ayında Türkiye'nin 49 milyon 181 bin turisti ağırladığını belirten Ersoy, yabancı ziyaretçilerin harcamalarının ilk dokuz ayda 107 dolara yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirinin 46,9 milyar dolara ulaşmasının ülkenin tarihi bir başarısı olduğunu vurguladı.

Yapay Zeka ile Yeni Bir Turizm Modeli

Bakan Ersoy, yapay zekanın turizmi yeniden tanımlamak ve ziyaretçi deneyimini üst seviyeye çıkarmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Müzelerde ve kültürel alanlarda yapay zeka tabanlı rehberlik sistemleriyle ziyaretçilere daha interaktif deneyimler sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yerel Yönetimlerin Rolü

Yerel yönetimlere de mesaj gönderen Ersoy, şehirlerin ve sektörün turizm odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin iki katına çıkarılması gibi projelerin hızla hayata geçirileceğini belirterek, mavi bayrak standartlarını korumak adına gerekli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin ev sahipliğinde, İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen "14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"ne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin ev sahipliğinde, İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen "14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"ne katıldı.