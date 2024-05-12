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Bakan Göktaş: Mayıs ayı engelli ve yaşlı aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayı engelli ve yaşlı aylıklarının hesaplara yatırılmış olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 14:01
Bakan Göktaş: Mayıs ayı engelli ve yaşlı aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayı engelli ve yaşlı aylıklarının hesaplara yatırıldığını, toplamda yaklaşık 4.8 milyar liralık ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş’ın açıklamasında yer alan bilgilere göre, Mayıs ayı yaşlı aylığı için toplam yaklaşık 2.6 milyar TL ve engelli aylıkları için ise toplamda yaklaşık 2.2 milyar TL, hak sahibi olan vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

Yaşlı ve engellileri kapsayan bu sosyal yardım programı ödemeleri, her ay düzeli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Yatırılan bu ödemeler ile engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katılabilmesi amaçlanıyor.

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