Bakan Göktaş’tan açıklama: Ödemeler hesaplara geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı, yaşlı ve engelliler için düzenli bir şekilde aylık ödemesi yapıyor. Yapılan son zamlarla birlikte artan yaşlı ve engelli aylıklarının Mart ayı ödemesi hesaplara yatırıldı. Son zamlarla birlikte, yüzde 40 ile yüzde 69 engel oranı için 2 bin 797 TL, yüzde 70 ve üzerindeki engel oranı için ise 4 bin 196 TL’lik engelli aylığı ödemesi yapılıyor. Artışlarla birlikte ise yaşlılar için yapılan ödeme de 3 bin 504 TL’ye yükseltilmişti.