Giresun'da 286 Manda İşletmesine 12,3 Milyon TL Destek Ödemesi

Giresun'da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne üye 286 işletmeye toplam 12 milyon 305 bin 750 TL destek ödendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:04
Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne üye 286 işletmeye toplam 12 milyon 305 bin 750 lira destek ödemesi yapıldı.

Ödemeler üreticilerin hesaplarına yatırıldı

Birlik Başkanı Ahmet Geldi, birlik bünyesindeki işletmelere yönelik destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Geldi, 286 işletmede bulunan bin 304 manda ve 403 malak için yapılan ödemenin toplam 12 milyon 305 bin 750 lira olduğunu söyledi.

Manda ürünleri üretim tesisi faaliyete geçti

Geldi, sadece yetiştiricilikle sınırlı kalmayarak manda ürünlerine yönelik üretim tesisini de hizmete açtıklarını bildirdi. Tesisin süt, yoğurt, kaymak ve peynir üretimi yaptığını belirten Geldi, 'Bu tesisi çok önemsiyoruz. Çünkü üyelerimizin daha fazla kazanmasını, vatandaşlarımızın ise daha sağlıklı ürünlere ulaşmasını hedefliyoruz' dedi.

Birliğin il ekonomisine katkısı

Geldi, ilimizde 13 yıl önce kurulan birliğin manda ıslah projesi kapsamında önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Ayrıca, 2012 yılından bu yana birliğin il ekonomisine katkı sağladığını belirten Geldi, 'Kurulduğumuz günden bugüne kadar üyelerimize toplam 44 milyon lira destek dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

