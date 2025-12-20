DOLAR
Bakan Kacır: 23 Yılda İhracat 36 Milyar’dan 270,6 Milyar Dolara Çıktı — Gaziantep’in Yıldızları'nda "Sanayide Yapay Zeka"

Gaziantep’in Yıldızları-2025 töreninde Bakan Kacır, Türkiye’nin yıllık ürün ihracatının 23 yılda 36 milyar dolardan 270,6 milyar dolara yükseldiğini açıkladı; 'Sanayide Yapay Zeka' vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 17:32
Gaziantep’in Yıldızları-2025: "Sanayide Yapay Zeka" temasıyla ödül töreni

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen "Gaziantep’in Yıldızları-2025 Ödül Töreni", Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törenin odağında "Sanayide Yapay Zeka" teması yer aldı ve İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı listelerde yer alan Gaziantep firmalarına ödülleri takdim edildi.

Ünverdi: Gaziantep üretimden vazgeçmedi

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, açılış konuşmasında Gaziantep’in tarih boyunca üretimden vazgeçmeyen bir şehir olduğunu vurguladı. Ünverdi, şehrin pandemi, deprem ve küresel krizlere rağmen üretime ve ihracata devam ettiğini; kentte 6 binin üzerinde imalatçı firma bulunduğunu ve 435 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti. Ünverdi ayrıca Gaziantep’in 184 ülkeye ihracat yaparak Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 6’ncı ili konumunda olduğunu kaydetti.

Vali ve Büyükşehir Başkanı'ndan destek mesajları

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin üretim, ihracat ve istihdamdaki gücünün Türkiye ekonomisine katkısını vurguladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin üretim kültürünü teknoloji ve inovasyonla buluşturan bir şehir olduğunu; akıllı üretim, dijitalleşme ve sürdürülebilir sanayinin Gaziantep için stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Kacır: "23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız 270,6 milyar dolara çıktı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada küresel ekonomik dönüşüm, tedarik zincirlerindeki değişim ve dijitalleşmenin önemine işaret etti. Bakan Kacır, "23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız 270,6 milyar dolara çıktı" dedi ve sanayi ile teknoloji kabiliyetlerinin stratejik değer taşıdığını vurguladı. Kacır, Türkiye’nin birçok sektörde Avrupa ve dünya çapında rekabetçi konumlara ulaştığını; imamüsüz hava araçları, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, tekstil gibi alanlarda öne çıktıklarını belirtti.

Gaziantep’e yönelik yatırımlar ve destekler

Bakan Kacır, Gaziantep’in güçlü üretim altyapısının kentteki ekonomik büyümeyi desteklediğini söyleyerek, bakanlık tarafından sağlanan teşvik ve destekleri sıraladı. Açıklamalara göre kentte 10 Ar-Ge merkezi, 1 tasarım merkezi ve 2 teknopark kuruldu; KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 7,5 milyar lira destek sağlandı. Bu yıl Gaziantep’te KOSGEB vasıtasıyla KOBİ’lere 1,2 milyar lira kaynak erişimi sağlandığı belirtildi.

Kacır, 23 yılda Gaziantep’te yatırım teşvikleriyle 562 milyar lira yatırımın ve yaklaşık 114 bin istihdam yaratılmasının önü açıldığını; bu yıl ise verilen teşvik belgeleriyle kentte 24 milyar lira yatırım ve 3 bin 600 istihdam öngörüldüğünü kaydetti. Ayrıca SGK işveren payı desteği, faiz/kâr payı desteği, vergi indirimi, KDV istisnası ve gümrük muafiyeti gibi uygulamalara dikkat çekildi.

OSB büyümesi, altyapı ve lojman modelinde ilerleme

Bakan Kacır, son 23 yılda Gaziantep’e 5 yeni OSB kazandırıldığını ve organize sanayi bölgelerinin toplam büyüklüğünün 2 bin 570 hektardan 7 bin 877 hektara çıkarıldığını belirtti. Tören kapsamında açılışı yapılan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İsale Hattı projesiyle sanayicilerin suya daha güvenli erişiminin sağlanacağı ve OSB’lerde uygulamaya alınacak lojman modelinin Gaziantep’te hayata geçirileceği aktarıldı.

Dijital dönüşüm için KOSGEB ve EBRD iş birliği

Kacır, dijitalleşme ve yapay zekâ entegrasyonuna yönelik adımları anlattı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan 300 milyon avro kaynağın KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lerin dijital dönüşüm projelerine yönlendirileceğini söyledi. Ayrıca Sektörel Gelişim Merkezi (SEGEM) Destek Programı ile dijital, yalın ve yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandıracak merkezlerin kurulacağı bildirildi.

Güvenlik, istikrar ve bölgesel fırsatlar

Bakan Kacır, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, bu sürecin ülke genelinde huzur ve bereketi artıracağını belirtti. Yakın coğrafyadaki istikrar ortamı ve yeni ticaret koridorlarının sağlayacağı fırsatlara dikkat çekti ve şehirlerin, altyapının ile insan kaynağının bu fırsatlar doğrultusunda hazırlanacağını söyledi.

GSO-GAÜN Teknopark protokolü ve törenin kapanışı

Törende ayrıca Gaziantep Sanayi Odası ile Gaziantep Üniversitesi arasında, GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde kurulacak Teknopark için protokol imzalandı. Teknoparkın OSB içinde yenilikçi projeleri, akademik birikimi ve yapay zeka odaklı çalışmaları buluşturacağı ifade edildi. Ödül töreni hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çok sayıda kamu ve sanayi temsilcisi katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

