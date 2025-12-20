Bakan Kacır: Gaziantep OSB'ye Fırat Su İsale Hattı ile Sanayide Su Verimliliği

Bakan Kacır: "Su kaynaklarımızın sanayide etkin ve verimli kullanımını kararlılıkla hayata geçiriyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep’te düzenlenen OSB İsale Hattı ve İslahiye Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Törenine katıldı. Törende, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek projenin vizyonu ve hedeflerine dair bilgi verdi.

Tören ve ana mesaj

Törende konuşan Bakan Kacır, "Su kaynaklarımızın sanayimizde etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz" diyerek iklim değişikliğinin yarattığı zorluklara dikkat çekti. Kacır, suyun şehir refahı ve sanayinin sürekliliği için stratejik bir girdi olduğunu vurguladı ve Gaziantep gibi üretim kapasitesi yüksek şehirlerde su yönetiminin geleceği yönetmekle eş anlamlı olduğunu belirtti.

Projeler, yatırımlar ve teknik detaylar

Bakan Kacır, OSB'lerde su, enerji ve atık yönetimini entegre bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade ederek; OSB'lerde merkezi atıksu arıtma tesisi sayısını 147'ye çıkardıklarını ve 221 OSB'de atıksu sorununu çözdüklerini açıkladı.

Gaziantep için hayata geçirilen Fırat-Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi ile Fırat Nehri'nden sağlanan suyun OSB'ye ulaştırıldığını belirten Kacır, projenin toplam yatırım tutarının 4 milyar lira olduğunu söyledi. Proje kapsamında 5 adet terfi istasyonu ve 6 adet regülasyon havuzu inşa edildi; projenin günlük iletim kapasitesi 120 bin metreküp olarak açıklandı. Bu sayede, OSB'nin mevcut ve gelecek su ihtiyacı yüksek verimlilikle karşılanacak.

Kacır ayrıca, Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' kapsamında önümüzdeki yıl 8 OSB'de Atıksu Arıtma Tesisi ve 5 OSB'de Atıksu Geri Kazanım Tesisi projelerini tamamlayacaklarını ifade etti. Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında ise imalat sanayindeki yatırımlara yönelik nakit destek ve vergi indirimleriyle döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğinin teşvik edildiği belirtildi; program kapsamında firmalara 180 milyon liraya kadar nakit destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sunuluyor.

Motor verimliliği projesiyle Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'daki içme suyu ve atıksu tesislerinde eski motorların yüksek verimliliğe sahip motorlarla değiştirildiğini; bu kapsamda 29 tesiste toplam 121 verimsiz motorun değiştirildiğini aktardı.

Deprem sonrası destek, yeni sanayi alanları ve İslahiye yatırımları

Bakan Kacır, depremden etkilenen illere yönelik çok boyutlu eylem planını anlatarak Gaziantep için alınan tedbirleri sıraladı. KOSGEB Acil Destek Kredisi ile ildeki 480 KOBİ için 300 milyon lira kredi hacmi oluşturulduğunu, Deprem Sonrası Canlanma Destek Programı kapsamında 4 bin 881 KOBİ'ye 2,6 milyar lira kaynak sağlandığını belirtti.

Ayrıca, Gaziantep'te 2 bin 265 hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanı ilan edildiğini söyleyen Kacır, Araban, İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinin cazibe merkezleri programına dahil edildiğini ve bu kapsamda sağlanan 40 teşvik belgesi ile 16,5 milyar liralık yatırım ve 2 bin 300 istihdama zemin hazırlandığını vurguladı.

İslahiye'de depremden zarar gören işletmeler için 80 işyeri sanayi sitesinin inşa edildiğini, noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile 48 işyerinin hak sahiplerinin belirlendiğini söyleyen Kacır, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yerel yöneticilerin değerlendirmeleri ve tören

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini belirterek projenin detayları hakkında bilgi verdi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise törenle birlikte Gaziantep sanayisine Türkiye Yüzyılı’na yakışır yatırımlar kazandırıldığını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından OSB isale hattı açılışı ve İslahiye Sanayi Sitesi anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, GAZİANTEP'TE OSB İSALE HATTI VE İSLAHİYE SANAYİ SİTESİ ANAHTAR TESLİM TÖRENİ'NDE KONUŞTU