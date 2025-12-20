Samsun Gıda İhtisas OSB'ye İhracat Odaklı Makarna Tesisi Kuruluyor

Yatırım Kararı ve Konum

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yeni bir makarna üretim tesisi yatırımına ilişkin önemli bir karar alındığı bildirildi. Tesise ilişkin parsel tahsisi, 17 Ocak 2025 tarihli Müteşebbis Heyeti toplantısında alınan 237 numaralı karar doğrultusunda uygun bulundu.

Açıklamada, tesisin Çarşamba Havalimanı'na 5 kilometre mesafede ve D010 karayolu üzerinde yer aldığı; bu konum sayesinde ulaşım imkanları açısından avantaj sağlayacağı vurgulandı. Aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan 462 sayılı karar ile parsel tahsisi gerçekleştirilirken, parsel ve üzerindeki taşınmazın 28 Kasım 2025 tarihinde yatırımcı firmaya teslim edildiği ifade edildi.

Tesisin Özellikleri ve Planlanan Üretim

Yatırım kapsamında, buğdayın hammadde olarak kullanıldığı sektörlerde dikey büyüme stratejisi doğrultusunda planlanan makarna üretim tesisi, 38 bin 762 metrekarelik bir alanda kurulacak. Tesisin 16 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı ve üretimin üç modern hatta gerçekleştirileceği belirtildi.

Projenin üretim hedefleri arasında, kapasitenin üçte ikisinin ihracata yönelik olması yer alıyor. İnşaat çalışmalarına, daha önce üretim tesisinin bulunduğu alanın yanında yer alacak yeni tesis için 2026 yılında başlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ekonomik Katkı ve Vizyon

Açıklamada, söz konusu yatırımın Türkiye'nin gıda sanayisindeki küresel rekabet gücünü artırmasının yanı sıra Samsun Gıda İhtisas OSB'nin ihracat odaklı üretim, istihdam ve katma değer oluşturma vizyonuna önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Samsun'un, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni yatırımlarla birlikte "Kuzeyin Üretim Merkezi" olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediği ifade edildi.

