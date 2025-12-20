DOLAR
TESK Başkanı Palandöken: 2026'ya Herkes Borçsuz Girmek İstiyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, kapsamlı yapılandırma çağrısı yaparak esnaf ve vatandaşın 2026 yılına borçsuz girmek istediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:09
TESK Başkanı Palandöken: 2026'ya Herkes Borçsuz Girmek İstiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son yapılandırmayla devletin yaklaşık 156 milyar TL tahsil ettiğini hatırlatarak, "Artık 2026 yılına sayılı günler kaldı. Bildiğiniz üzere vatandaşımız, esnafımız, öğrencimiz; herkes borçlu, borçsuz, harçsız 2026 yılına girebilme ümidi taşıyor." dedi. Palandöken, daha önce yapılan uygulamada insanların borçlarının büyük bir bölümünü yapılandırdığını, "Yaklaşık 156 lira civarında borç yapılandırıldı" ifadeleriyle aktardı.

Kapsamlı yeniden yapılandırma esnaf için nefes olacak

Palandöken, esnaf ve sanatkârların yeniden yapılandırma ile 2026'ya borçsuz girmek istediğini vurguladı. "Biz af falan istemiyoruz. Biz diyoruz ki borcumuzu ödeyelim. Ancak mevcut imkânlar, iş yeri kiraları ve borç yükü buna engel oluyor." diyen Palandöken, yapılandırmanın kapsamının genişletilmesini talep etti.

Konuşmasında, her türlü kredi kurumu borçlarından köprü geçiş ücretlerine, idari para cezalarına kadar ana parayı yatıran veya taksitlendirme talep eden vatandaşların bu yapılandırmadan yararlanması gerektiğini belirtti. "Hem esnaf rahat etsin, hem hükümetimiz geçen seferkinin belki iki katını, iki buçuk katını tahsil edebilsin. Atıl kalan bu paralar da ekonomiye yeniden girmiş olacak. Bu yapılandırma olmazsa olmazdır." ifadelerini kullandı.

Palandöken, vatandaşların yeni bir beyaz sayfa açmak istediğini, ticaretin idame ettirilmesinin önemini ve kredi erişimindeki zorlukları da örneklerle anlattı: "Bankaya gidiyoruz, kredi alamıyoruz. Bir işimiz oluyor, çözmeye gidiyoruz, tapuda çözemiyoruz. İdari para cezalarından tutun, öğrenciyken alınmış kredilerin yapılandırılmasına kadar her şeyin yeniden düzenlenmesini vatandaş da istiyor, esnaf da istiyor. Bu bir haksızlık değil. Bu bir af değil. Sadece borçların ödenebilir hâle gelmesidir."

Uzun vadeli yapılandırma artık ertelenemez bir ihtiyaçtır

Palandöken, uzun vadeli yapılandırmanın "artık ertelenemez bir ihtiyaç" olduğunu belirterek şunları söyledi: "Düşünün, insanlar borcunu ödemek istiyor ama imkânsızlıktan ödeyemiyor. Gayrimenkullerinde haciz var, e-haciz var. Sosyal güvenlik prim borcunu yatıramıyor. Ama böyle bir yapılandırma yapılırsa, en azından devletimiz bu paraların önemli bir bölümünü tahsil edecek. Vatandaş da önümüzdeki dönemde ekonomik düzelmeyle, enflasyonun düşmesiyle birlikte bu yüklerden kurtulmuş olacak."

Son olarak Palandöken, teklif ettikleri düzenlemenin kimseyi mağdur etmeyeceğini ve yapılandırmanın ruhuna uygun olduğunu vurguladı: "Bu bir af değil. Bu bir yapılandırmadır ve hiç kimsenin mağdur olmayacağı bir sistemdir."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025