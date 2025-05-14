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Bakan Kacır'dan Ankara SANTEK Zirvesi'nde Stratejik Yatırımlar Vurgusu

Bakan Kacır, Ankara SANTEK Zirvesi'nde yeni nesil teşvik modeli ile sanayiye katma değer kazandıracak stratejik yatırımlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 17:43
Bakan Kacır'dan Ankara SANTEK Zirvesi'nde Stratejik Yatırımlar Vurgusu

Bakan Kacır, "Ankara SANTEK Zirvesi"'nde önemli açıklamalarda bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da düzenlenen Ankara Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Zirvesi'nde Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerine dair önemli bilgiler paylaştı. Yeni nesil teşvik modeliyle sanayinin teknoloji ve katma değer açısından büyük bir sıçrama yaşayacağını belirten Kacır, "Stratejik yatırımları çok daha güçlü ve hedef odaklı destekleyeceğiz," dedi.

AR-GE ve İnovasyon Ekosistemi

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği altında son 22 yılda güçlü bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi oluşturduklarını ifade etti. 106 teknoparkta 11 bin 500'den fazla teknoloji girişiminin inovasyon odaklı projelerle önemli gelişmeler kaydettiklerini vurgulayan Kacır, AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısının 1600'ü aştığını aktardı.

Milli Teknoloji Hamlesi

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin küresel rekabette söz sahibi bir ülke olma adımı attığını belirten Bakan Kacır, bugüne kadar savunma sanayinde ulaşılan başarıları öne çıkardı. "Kendi eğitim uçaklarımızı, helikopterlerimizi ve SİHA'larımızı geliştiriyoruz," dedi.

Akıllı Yaşam Teknolojileri

Kacır, sağlık alanındaki ihtiyaçların öncelik taşıdığını ifade ederek, Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası doğrultusunda sağlık sektöründe önemli adımlar atacaklarını söyledi. Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısıyla zorlukları aştığını belirtti.

Önemli Yatırım Destekleri

Bakan Kacır, son 22 yılda TÜBİTAK tarafından 34 milyar lira destekle sağlanan 3 bin 950 projeye ve 17 binden fazla bilim insanına verdikleri destekle, sağlık sektöründe kaydedilen ilerlemeleri aktardı.

Yeni Nesil Teşvik Modeli

Kacır, yeni nesil teşvik modelinin son aşamasına geldiklerini belirtti ve "Bu modelle sanayimizde teknoloji ve katma değer açısından sıçrama yaşatacak stratejik yatırımları destekleyeceğiz," dedi. Ankara'nın yüksek teknolojiye dayalı yatırımlarla yeni bir kalkınma dönemine öncülük edeceğini vurguladı.

Ankara Valisi'nden Destekleyici Açıklamalar

Ankara Valisi Vasip Şahin, gençlerin sanayideki atılımlarının yanı sıra uluslararası arenada Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin sergilenmesiyle ilgili deneyimlerini paylaştı. "Bu hız, inşallah artarak devam edecek," ifadelerini kullandı.

Panel ve ikili görüşmelerle devam eden zirve, sanayi ve teknoloji alanında önemli iş birliklerine zemin hazırladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Teknopark Ankara'da düzenlenen "Ankara...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Teknopark Ankara'da düzenlenen "Ankara Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Zirvesi"ne katıldı. Zirveye, Ankara Valisi Vasip Şahin (sol 2) de katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Teknopark Ankara'da düzenlenen "Ankara...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Teknopark Ankara'da düzenlenen "Ankara Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Zirvesi"ne katıldı. Zirveye, Ankara Valisi Vasip Şahin (sol 2) de katıldı.

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