Bakan Kacır'dan Nevşehir'de Gençlere Savunma Sanayi Mesajları

Nevşehir'de Gençlerle Buluşan Bakan Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de gençlerle bir araya geldi. Bakan Kacır, özellikle savunma sanayisindeki yerlilik oranlarının %20'lerden %80'lere ulaştığını belirtti.

Yerli ve Milli Teknolojilerin Önemi

Kacır, yaptığı konuşmada Türkiye'nin kritik teknolojilerinin geliştirilmesinde gençlerin rolünün büyük olduğunu ifade etti. TEKNOFEST kuşağının başarısının bu durumu desteklediğini vurgulayan Bakan, "Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik mutlak bir mecburiyetti. Terörle mücadelenin getirileri bu süreçte de etkili oldu," dedi.

Geliştirilen Projelerin Başarıları

Bakan, Türk mühendislerinin geliştirdiği İHA'lar aracılığıyla Türkiye'nin dünya genelinde tanınan bir konuma ulaştığını belirtti. "Hava araçlarında yaptığımız başarılarla havacılık tarihini değiştiren projeler ürettik," dedi.

Adalet ve Merhamet Vurgusu

Kacır, Türkiye'nin uluslararası alanda daha etkin bir rol alacağını ve uzay teknolojilerinde de adımlar atacağını duyurdu. "Uzay istasyonu yenileme projelerine dahil olacağız," diyerek bu alandaki iddialarını yineledi.

Gelecekteki Hedefler

Son olarak, Türk milletinin gençlerin projeleriyle ulusal teknoloji hamlesine katkı sağlayacağına inancını yineleyen Bakan Kacır, gençlerin önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını ifade etti.

Programın sonunda Bakan Kacır, Avanos ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak yerel sanayicilerle de bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.