DOLAR
34,2 -0,1%
EURO
37,57 0,12%
ALTIN
2.911,46 -0,04%
BITCOIN
2.156.336,17 -0,02%

Bakan Kacır'dan Nevşehir'de Gençlere Savunma Sanayi Mesajları

Savunma sanayisinde yerlilik oranlarının artığını vurgulayan Bakan Kacır, gençlerin bu süreçteki önemine değindi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 23:04
Bakan Kacır'dan Nevşehir'de Gençlere Savunma Sanayi Mesajları

Nevşehir'de Gençlerle Buluşan Bakan Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de gençlerle bir araya geldi. Bakan Kacır, özellikle savunma sanayisindeki yerlilik oranlarının %20'lerden %80'lere ulaştığını belirtti.

Yerli ve Milli Teknolojilerin Önemi

Kacır, yaptığı konuşmada Türkiye'nin kritik teknolojilerinin geliştirilmesinde gençlerin rolünün büyük olduğunu ifade etti. TEKNOFEST kuşağının başarısının bu durumu desteklediğini vurgulayan Bakan, "Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik mutlak bir mecburiyetti. Terörle mücadelenin getirileri bu süreçte de etkili oldu," dedi.

Geliştirilen Projelerin Başarıları

Bakan, Türk mühendislerinin geliştirdiği İHA'lar aracılığıyla Türkiye'nin dünya genelinde tanınan bir konuma ulaştığını belirtti. "Hava araçlarında yaptığımız başarılarla havacılık tarihini değiştiren projeler ürettik," dedi.

Adalet ve Merhamet Vurgusu

Kacır, Türkiye'nin uluslararası alanda daha etkin bir rol alacağını ve uzay teknolojilerinde de adımlar atacağını duyurdu. "Uzay istasyonu yenileme projelerine dahil olacağız," diyerek bu alandaki iddialarını yineledi.

Gelecekteki Hedefler

Son olarak, Türk milletinin gençlerin projeleriyle ulusal teknoloji hamlesine katkı sağlayacağına inancını yineleyen Bakan Kacır, gençlerin önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını ifade etti.

Programın sonunda Bakan Kacır, Avanos ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak yerel sanayicilerle de bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), Nevşehir'de AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nar beldesinde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Bakan Kacır, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!
2
Garanti Bankası'ndan 10.000 TL acil nakit ödeme! Hiçbir şart aranmayacak
3
Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?
4
New York Borsasında Düşüş: Dow Jones 400 Puan Geriledi
5
Bakan Kacır'dan Nevşehir'de Gençlere Savunma Sanayi Mesajları
6
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi
7
Borsa İstanbul'da Düşüş Süreci Devam Ediyor

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak