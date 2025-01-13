Bakan Kacır'dan Özel'e KAAN ile Sert Yanıt: 'Kartımız Türkiye'nin Gururu'

Bakan Kacır'dan Özel'e sert yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kırmızı kart" eleştirisine cevap vererek, Türkiye'nin milli teknolojik başarılarını sergiledi. Kacır, Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreninde, Özel'e yönelttiği mesajda, "Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5. Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar," ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Teknolojik Hedefleri

Kacır, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerini aktararak, bunların millet tarafından sahiplenildiğini belirtti. "Siyasetin tüm kesimlerinin bunu sahiplenmesi gerekir," diyen Kacır, Özgür Özel'in muhalefetinin geçmişteki alışkanlıklardan kaynaklandığını vurguladı. Kacır, Türkiye'nin ilerlemesini ve milli iradeye olan inançsızlığı eleştirirken, "Bunlar hangi çağda acaba? Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin hiç farkında değiller anlaşılan," dedi.

Türkiye'nin artık başka bir ligde olduğunu belirten Kacır, KAAN'ın bilgisayar kartının sadece bir araç değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji alanındaki güçlü duruşunun simgesi olduğunu ifade etti. "Bu kartın stratejik değeri bunun çok ötesinde. Biz uçaklarımızın bilgisayarını ve işletim sistemini de kendimiz geliştiriyoruz," dedi.

Gerici Zihniyetten Uzaklaşma Çağrısı

Kacır, muhalefet partilerinin Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile tanışarak, gelişmeleri anlaması gerektiğini vurguladı, "Ama bunun için de vizyon lazım tabii," diyerek çağrısını sürdürdü. Kacır, muhalefeti ülke yönetimini futbol maçı olarak görme alışkanlığından kurtulmaya davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kırmızı kart"ına, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın uçuş kartıyla yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kırmızı kart"ına, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın uçuş kartıyla yanıt verdi.