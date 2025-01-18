Bakan Kacır'dan Savunma Sanayisine Vurgu: "Roketleri Geliştireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu, roketlerin geliştirilmesi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:48
Bakan Kacır'dan Savunma Sanayisine Vurgu: "Roketleri Geliştireceğiz"

Bakan Kacır: "Roketlerimizin Menzillerini Uzatacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiinde hep birlikte atacak daha çok adımımız var. Roketlerimizin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz. Türkiye'nin semalarını adeta çelik kubbeyle, hava savunma sistemleriyle donatacağız. Hiçbir kendini bilmez bu milletin kılına bile zarar vermeyi aklının ucundan geçirmeye cesaret edemeyecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresi

Bu konuşma, AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yapıldı. Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesajla katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’yi üretim gücü haline getirenin AK Parti olduğunu vurguladı.

Kacır, "Türkiye, Avrupa'da beyaz eşyadan güneş panellerine, ticari araçlardan demirciliğe, çimentoya kadar pek çok alanda lider ülke oldu. Biz AK Parti'yiz, istihdamı 21 milyondan 33 milyona çıkaran Türkiye'nin ekmeğini büyüten, refahını yükselten Allah'a hamdolsun biziz." şeklinde konuştu.

Geçmişten Günümüze Savunma Sanayi

Bakan Kacır, Türk havacılık tarihinde önemli bir yere sahip Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi isimleri hatırlatarak, geçmişteki sanayi ve havacılık engellemelerini dile getirdi. "Demirağ, üretmek istedi ama siparişleri iptal edildi, uçak siparişi vermeye cesaret edemediler." dedi.

1941 yılında Ankara Etimesgut'ta kurulan uçak fabrikasına da değinen Kacır, "Bu fabrika 9 yıl çalıştı ve 1949 yılında 950 kişi uçak üretiyordu. Ancak, iktidardaki tek parti rejimi bu potansiyeli engelledi." açıklamasında bulundu.

Gelecek Hedefleri

Kacır, Türk mühendislerinin geçmişte yaşadığı zorlukların üstesinden geldiklerini belirterek, "Türk milletinin evlatları Bayraktar, Akıncı, Aksungur gibi projelerle gökyüzünde Türk imzasını atıyor. Daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Sonuç olarak Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli adımlar atacağını ve gelecekte daha fazla başarı elde edeceğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresinde konuştu.

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