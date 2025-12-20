DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.782.205,05 -0,39%

Altın 2026'da 10 bin TL'ye mi? Hataylı Sarraf Ahmet Güney'in Öngörüsü

Hataylı sarraf Ahmet Güney, savaşların etkisiyle altının 2026 sonunda gram fiyatının 10 bin TL'yi bulabileceğini öngörüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:53
Altın 2026'da 10 bin TL'ye mi? Hataylı Sarraf Ahmet Güney'in Öngörüsü

Altın 2026'da 10 bin TL'ye mi? Hataylı Sarrafın Öngörüsü

Ahmet Güney: Savaş ve kaos altını yukarı çekiyor

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, son beş yılda altının yatırımcılara en yüksek kazancı sağladığını vurguladı. Güney'e göre İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna savaşları ile uluslararası gerilimler altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan altın, 2025 yılı sonu itibarıyla gramda 6 bin TL seviyesini test etti. Süregelen yükseliş ve piyasa söylentileri zaman zaman vatandaşlarda kafa karışıklığına neden oluyor.

Güney, son dönemdeki hareketleri şu ifadelerle özetledi: Son 5 yılın en iyi kazandıran yatırım argümanı altın olmuştur ve bu yatırım argümanını da ilk 4 yılda çok hızlı ve şiddetli geçirdik

Güney'in aktardığı piyasa hareketleri şöyle: Temmuz ayında altın gramının 6 bin TL'yi gördüğü, Ekim'de zirve yaparak 6 bin 200 TL'ye çıktığı, daha sonra 5 bin 800 TL'ye gerilediği; yıl sonuna doğru ise gramın yeniden 6 bin TL civarına yerleştiği belirtildi.

Güney'in 2026 öngörüsü dikkat çekiyor: Gram altında 2026 yılı sonu öngörüsü: 10 bin TL. Piyasa ve yatırım tavsiyelerine ilişkin sarrafın söyledikleri ise şu şekilde:

Altını her düştüğü yerden almanız gerekir. Bugün mesela altın 6 bin TL iken 5 bin 800 TL'ye düştü, korkmadan alın. Eninde sonunda 6 bin TL üzerine çıkacak. Bazı yorumcuların altın ile spekülatif sözleri oldu ama ben onlara katılmıyorum. Altın kaosu sever, kaos da altını yükseltir. Bugün uluslararası arenada Trump'ın beyanların kaynaklı bizim için önemli olan belirleyici unsur olan Trump'ın beyanlarında ve agresif hareketlerinde bir ülkeye savaş açtığını hissettirmesi halinde tetikleyici unsur olarak altın yukarıya doğru gider. Bu petrol fiyatlarındaki barışçıl olan huzurlu ortamlarda petrol fiyatlarını da inmesine neden oluyor iken altın fiyatlarını tetikliyor. Trump ve diğer uluslararası oyuncular eğer savaş çığırtkanlığı yaparlarsa altın yukarıya doğru ilerler. Görünen o ki bundan çok iyi beslenen Trump süregelen süreçte devam ettirmek isteyecektir. Ben tecrübelerimle beraber altın fiyatlarının yine önümüzdeki yılda yükselen bir trend olmaya devam edecek. Düşen faiz oranları karşısında altına yatırımın doğru bir yatırım argüman olduğunu ve bu yatırım argümanını hiçbir şekilde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 2026 yılında altın ne olur dersek gaybı bilen Allah'tır. Bunun için kesin bir bilgi vermek olmaz ama öngörülerde bulunabiliriz. Karmaşanın olduğu bir 2025 yılında bugün 6 bin TL olan 24 ayar gram altın, 2026 yılında sonunda 10 bin TL olacaktır. Dolayısıyla 10 bin TL olan çeyrek altın da, 15 bin TL'nin altında düşmeyeceği söyleminde bulunabiliriz. Faiz getirisinde de fazla altın getirisinin bizi memnun edeceğini dile getirebiliriz

Güney, yatırımcılara düşüşlerde alım yapma tavsiyesi verirken, uluslararası aktörlerin söylemlerinin piyasalarda belirleyici olduğunu vurguladı. Sarraf, kesinlikten uzak olsa da mevcut eğilimlerin 2026'da da yükselişi destekleyeceğini belirtti.

SAVAŞLARDAN VE KAOSTAN BESLENEREK FİYATI YÜKSELEN ALTININ 2026 YILINDA DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMESİ...

SAVAŞLARDAN VE KAOSTAN BESLENEREK FİYATI YÜKSELEN ALTININ 2026 YILINDA DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMESİ BEKLENİYOR

SAVAŞLARDAN VE KAOSTAN BESLENEREK FİYATI YÜKSELEN ALTININ 2026 YILINDA DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMESİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ARF Bio halka arz oluyor: 25-26 Aralık'ta 916,5 milyon TL
2
Altın 2026'da 10 bin TL'ye mi? Hataylı Sarraf Ahmet Güney'in Öngörüsü
3
Denizli'de Fason Sektörü Krize Girdi: Atalay Coza'dan Uyarı
4
MSU Metal Dünyası’ndan Avrupa Standardı Üretim ve 8 Yıl Garanti
5
Bursa Büyükşehir'den Yüzde 50 Hibe: Damlamalı Sulama Borusu Başvuruları Başladı
6
TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu'nda Konukoğlu: Tekstil ve Genç Girişimcilere Öneriler
7
Sarıgöl'de kırağı tehdidi: gök domatesler serada ve naylonda olgunlaşıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül