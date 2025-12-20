Altın 2026'da 10 bin TL'ye mi? Hataylı Sarraf Ahmet Güney'in Öngörüsü

Altın 2026'da 10 bin TL'ye mi? Hataylı Sarrafın Öngörüsü

Ahmet Güney: Savaş ve kaos altını yukarı çekiyor

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, son beş yılda altının yatırımcılara en yüksek kazancı sağladığını vurguladı. Güney'e göre İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna savaşları ile uluslararası gerilimler altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan altın, 2025 yılı sonu itibarıyla gramda 6 bin TL seviyesini test etti. Süregelen yükseliş ve piyasa söylentileri zaman zaman vatandaşlarda kafa karışıklığına neden oluyor.

Güney, son dönemdeki hareketleri şu ifadelerle özetledi: Son 5 yılın en iyi kazandıran yatırım argümanı altın olmuştur ve bu yatırım argümanını da ilk 4 yılda çok hızlı ve şiddetli geçirdik

Güney'in aktardığı piyasa hareketleri şöyle: Temmuz ayında altın gramının 6 bin TL'yi gördüğü, Ekim'de zirve yaparak 6 bin 200 TL'ye çıktığı, daha sonra 5 bin 800 TL'ye gerilediği; yıl sonuna doğru ise gramın yeniden 6 bin TL civarına yerleştiği belirtildi.

Güney'in 2026 öngörüsü dikkat çekiyor: Gram altında 2026 yılı sonu öngörüsü: 10 bin TL. Piyasa ve yatırım tavsiyelerine ilişkin sarrafın söyledikleri ise şu şekilde:

Altını her düştüğü yerden almanız gerekir. Bugün mesela altın 6 bin TL iken 5 bin 800 TL'ye düştü, korkmadan alın. Eninde sonunda 6 bin TL üzerine çıkacak. Bazı yorumcuların altın ile spekülatif sözleri oldu ama ben onlara katılmıyorum. Altın kaosu sever, kaos da altını yükseltir. Bugün uluslararası arenada Trump'ın beyanların kaynaklı bizim için önemli olan belirleyici unsur olan Trump'ın beyanlarında ve agresif hareketlerinde bir ülkeye savaş açtığını hissettirmesi halinde tetikleyici unsur olarak altın yukarıya doğru gider. Bu petrol fiyatlarındaki barışçıl olan huzurlu ortamlarda petrol fiyatlarını da inmesine neden oluyor iken altın fiyatlarını tetikliyor. Trump ve diğer uluslararası oyuncular eğer savaş çığırtkanlığı yaparlarsa altın yukarıya doğru ilerler. Görünen o ki bundan çok iyi beslenen Trump süregelen süreçte devam ettirmek isteyecektir. Ben tecrübelerimle beraber altın fiyatlarının yine önümüzdeki yılda yükselen bir trend olmaya devam edecek. Düşen faiz oranları karşısında altına yatırımın doğru bir yatırım argüman olduğunu ve bu yatırım argümanını hiçbir şekilde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 2026 yılında altın ne olur dersek gaybı bilen Allah'tır. Bunun için kesin bir bilgi vermek olmaz ama öngörülerde bulunabiliriz. Karmaşanın olduğu bir 2025 yılında bugün 6 bin TL olan 24 ayar gram altın, 2026 yılında sonunda 10 bin TL olacaktır. Dolayısıyla 10 bin TL olan çeyrek altın da, 15 bin TL'nin altında düşmeyeceği söyleminde bulunabiliriz. Faiz getirisinde de fazla altın getirisinin bizi memnun edeceğini dile getirebiliriz

Güney, yatırımcılara düşüşlerde alım yapma tavsiyesi verirken, uluslararası aktörlerin söylemlerinin piyasalarda belirleyici olduğunu vurguladı. Sarraf, kesinlikten uzak olsa da mevcut eğilimlerin 2026'da da yükselişi destekleyeceğini belirtti.

SAVAŞLARDAN VE KAOSTAN BESLENEREK FİYATI YÜKSELEN ALTININ 2026 YILINDA DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMESİ BEKLENİYOR