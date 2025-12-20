Muğla'da 'Güvenli Yollar': 155 Milyon TL Yatırımla 84.200 m Oto Korkuluk

Muğla'da "Güvenli Yollar" çalışmaları sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Güvenli Yollar" sloganıyla il genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla belediyenin sorumluluk alanındaki güzergâhlarda oto korkuluk imalatları devam ediyor.

Trafik güvenliğine yönelik eş zamanlı uygulamalar

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda; düşey trafik levhaları, yatay yol çizgi uygulamaları ve oto korkuluk montajları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Özellikle turizm sezonunda araç trafiğinin yoğunlaştığı ana arterler ile kırsal mahalle yollarında güvenlik önlemleri öncelikli olarak ele alınıyor.

2024 ve 2025'te tamamlanan imalatlar

2024 yılı içinde 18 bin 450 metre oto korkuluk imalatı tamamlanırken, 2025 yılında 65 bin 750 metre oto korkuluk ve ayrıca 5 bin metre motosiklet ve bisiklet sürücülerine yönelik bariyer montajı kısa sürede hayata geçirildi. Yapılan çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Oto Korkuluk Uygulama Rehberi’nde belirtilen standartlara uygun olarak tehlike arz eden yol kenarlarında titizlikle sürdürülüyor.

Toplam yatırım ve kapsam

Muğla genelinde 2024 yılından bugüne kadar toplam 84 bin 200 metre çelik oto korkuluk ve 5 bin metre motosiklet/bisiklet bariyeri montajı gerçekleştirilirken, bu çalışmalar için toplam 155 milyon TL yatırım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, il genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Saha sakinleri ve muhtarın değerlendirmeleri

Tevfik Konutçu (Seydikemer Çayan Mahallesi sakini): "Burası daha önce çok dardı. Daha sonradan genişletildi. Ve burası aşağı uçurum olduğu için karşılıklı arabalar geldiği zaman yol verme sıkıntısı vardı. Tehlike arz ediyordu aşağı uçurum olduğu için. Bu bariyer sayesinde bu tehlike de ortadan kalkmış oldu."

Yasin Konukçu (Seydikemer Söğütlüdere Mahalle Muhtarı): "Söğütlere mahallesinde bulunan yolumuz tehlikeli ve uçurumdu, virajlıydı. Muğla Büyükşehir Belediyemizden halkımızın ve köylümüzün talebi üzerine çelik korkuluk bariyer talebinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız olumlu karşıladı. Bu hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Yetkililerin açıklamaları

Süleyman Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı: "Sorumluluk alanımızda bulunan yollarımızda, turizmde yoğun kullanılan yollarda ve kırsal alanlarda oto korkuluk imalatlarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılından bu yana 84 bin 200 metre oto korkuluk imalatını tamamladık. İmalat yaptığımız yerler, karayollarındaki riskli bölgeler ve trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelerde bu imalatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 5 bin metrelik oto korkuluk bölümünde bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik koruyucu bariyer imalatı da yapmış bulunmaktayız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür yerlerdeki uygulamalarımızı devam ettireceğiz."

Ahmet Aras, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı: Yol güvenliği çalışmalarının temel önceliklerinden biri olduğunu, Muğla’nın dört bir yanında vatandaşların günlük yaşamda kullandığı yolların daha güvenli hale gelmesinin büyük önem taşıdığını ve uçurum, dere kenarı ile dar güzergâhlarda yaşanabilecek kazaların önüne geçmek adına "Güvenli Yollar" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘GÜVENLİ YOLLAR’ SLOGANIYLA İL GENELİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.