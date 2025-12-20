DOLAR
Sarıgöl'de Yılbaşı Üzümleri Hasada Başladı — Coğrafi İşaretli Sultaniye

Manisa Sarıgöl Aşağıkoçaklar'da Coğrafi işaretli çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin hasadı başladı; üretici Musa Topdemir üzümleri 50 TL/kg'den sattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:05
Sarıgöl'de yeni yıl üzümleri hasada başladı

Coğrafi işaretli çekirdeksiz Sultaniye için yoğun mesai

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi’nde, yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan yılbaşılık üzümlerin kesimine başlandı. İlçe, yıllardır üretimiyle anılan üzümler sayesinde kış döneminde pazarlarda öne çıkıyor.

Üretici Musa Topdemir, bu yıl da geleneği sürdürerek 70 dönümlük çekirdeksiz Sultaniye bağında hasada başladığını bildirdi. Topdemir, temmuz ayından bu yana örtü altında beklettiği Coğrafi işaretli Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerini keserek sevkiyata hazırladıklarını söyledi.

Üzüm deyince akla, tarihte kral, kraliçe, prens, prenseslerin güzelleşmek ve sağlıklı olmak için yedikleri tek meyve üzüm. Manisa’nın Sarıgöl ilçesi dünyanın üzüm merkezi. Kış üzümlerimiz, şifalı kış üzümlerimizin kesimi başlamıştır. Yılbaşında örtü altı üzümler Sarıgöl’den gelecek. Şuan üzümlerimiz ilk olarak İzmir’de Ali Bodur kardeşimiz tarafından pazarlanacaktır

Topdemir, üzümlerine olan talebin her yıl arttığını vurguladı. Yapılan pazarlık sonucunda tüccar Ali Bodur ile anlaşarak üzümlerin kilosunu 50 TL üzerinden sattıklarını belirtti.

Topdemir, bölgedeki üreticilerin yılbaşı öncesinde hasadı artırarak sürdüreceklerini ve üzümlerin Türkiye’nin birçok ilindeki pazarlara gönderileceğini ifade etti. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılı üzümlerinin 2026 yılının ilk günlerinde dalından kesilerek taze taze sofraları tatlandıracağı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

