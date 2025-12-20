DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.774.475,29 -0,19%

Tescilli Maraş Kelle Paça: Kışın Vazgeçilmezi

Soğuk havalarda Kahramanmaraş'ın tescilli Maraş kelle paçası, sabah ve gece yoğunluğu ile kentin gastronomi değeri olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:23
Tescilli Maraş Kelle Paça: Kışın Vazgeçilmezi

Tescilli Maraş Kelle Paça: Kışın Vazgeçilmezi

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte, Kahramanmaraş’a özgü Maraş kelle paça, kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldı. Özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren paça salonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kışın artan talep ve coğrafi işaret

Yüzyıllardır Maraş mutfağının önemli bir parçası olan Maraş kelle paça, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2011 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Kış aylarında yoğun talep gören ürün, kentteki paça salonlarında vatandaşlardan ilgi görüyor. Soğuk havalarda tercih edilen lezzetler arasında yer alan Maraş kelle paça, özellikle gece ve sabah saatlerinde tüketiliyor. Kent genelindeki paçacılarda kış mevsimiyle birlikte müşteri sayısında artış gözlemleniyor.

Kendine özgü hazırlanış yöntemi ve lezzetiyle öne çıkan Maraş kelle paça, coğrafi işaret tesciliyle birlikte Kahramanmaraş’ın gastronomi değerleri arasında önemli bir yer tutuyor. Vatandaşlar kış mevsiminde kelle paçaya olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

Ustaların ve vatandaşların görüşleri

Paçacı ustası Remzi Ulaş, "Elimizden geldiğince paçamızı dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Özellikle çocukların kemik gelişiminde, kırık ve çıkıklarda çok faydalıdır. İnsan sağlığına çok faydalıdır. Kış mevsimi havalar soğudu ve talepler arttı" dedi.

Vatandaş Ahmet İspir, "Kelle paça denilince Türkiye ve Kahramanmaraş gelir. Kentimizin meşhur yemeğidir. Ben 15 yıldır paça içerim" diye konuştu.

Vatandaş Mahmut Kaptanoğlu ise, "Göz, beyin, dil ve birçok faydası ile karışık şekilde yenmesi daha faydalıdır. Siyah paça furyası yoğunlaştı ama karışık paçanın daha lezzetli olduğunu iddia ediyorum" ifadesini kullandı.

SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ ARTIRMASIYLA BİRLİKTE, KAHRAMANMARAŞ'A ÖZGÜ MARAŞ KELLE PAÇA, KIŞ...

SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ ARTIRMASIYLA BİRLİKTE, KAHRAMANMARAŞ'A ÖZGÜ MARAŞ KELLE PAÇA, KIŞ MEVSİMİNİN VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİ ARASINDA YER ALDI

SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ ARTIRMASIYLA BİRLİKTE, KAHRAMANMARAŞ'A ÖZGÜ MARAŞ KELLE PAÇA, KIŞ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tescilli Maraş Kelle Paça: Kışın Vazgeçilmezi
2
Muğla'da 'Güvenli Yollar': 155 Milyon TL Yatırımla 84.200 m Oto Korkuluk
3
Zonguldak'ta Hamsi Bolluğu, Palamut Yokluğu
4
Altın 2026'da 10 bin TL'ye mi? Hataylı Sarraf Ahmet Güney'in Öngörüsü
5
Toroslar EDAŞ, Antakya'ya 3 Milyar TL'yi Aşan Enerji Altyapı Yatırımı
6
Nilüfer'de ÇASİAD ile Yeni Kreş: Çalı'ya 192 Kişilik Tam Donanımlı Gündüz Bakımevi
7
Türkiye'de İlk Uçan Sinema Samsun'da: Şehir Sanal Gerçeklikle Gezilecek

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025