Bakan Kacır müjdeyi verdi! 24 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredide faiz de sıfırlandı

Geçtiğimiz gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından verilen müjde de deprem bölgesine faizsiz kredi desteği duyurulmuştu. KOBİ'lerin üretime devam edebilmesi, isdihdamın eski seviyesi ulaşabilmesi adına başlatılan yeni proje için Japonya'dan 4 milyar lira destek talep edilmişti. Deprem bölgesinde yaşayan KOBİ'lere sağlanacak kredi desteği 36 ay vadeli, 24 ay geri ödemesiz ve faizsiz olarak verileceği açıklaması sonrasında hak sahibi olmak isteyen KOBİ'ler detayları araştırmaya başladı.

Depremzede KOBİ'leri yakından ilgilendiren KOBİ kredisi ile alakalı detaylar araştırılmaya devam ediyor. Bakan Kacır'ın açıklamasını yaptığı ve Japonya'dan tedarik edilecek olan destek ile alakalı detaylar oluşmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır deprem bölgesine sağlanacak destek ile alakalı detayları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

KOSGEB SAĞLAYACAK

Japonya ile KOSGEB işbirliği ile ortaklaşa başladığı belirtilen yeni kredi desteğinin faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz olduğu bilgisi sunuldu. PEKİ kredi desteği başvurusu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi KOBİ kredi desteği başvuru şartları neler?





FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Geçtiğimiz gün Bakan Kacır tarafından resmi sosyal medya hesabından ''Müjde'' diyerek yapılan yeni kredi desteği ile alakalı olarak Faponya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile KOSGEB'in anlaşma sağladığı belirtildi. Bakan bu kapsamda küçük ve orta kapsamlı KOBİ'ler için depremin izini sildirecek yeni bir kredi desteği için başvuruların başlayacağını açıkladı.

KOBİ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

İhracatın hızlanması, eksikliklerin giderilmesi ile alakalı olarak KOSGEB'e başvuru ile sağlanacak olan kredi desteğinin geri ödemesi konusunda da detaylar oluşmaya başladı. 36 ay vade ile sunulacak desteğin ilk 24 ayı ödeme yapılmayacak. Sonrasında ise kalan 12 ay için 3 eşit taksitle ödeme imkanı sunulacak. Japonya ike varılan anlaşma ile birlikte toplamda 4 milyar lira finansman desteği sunulacağı belirtildi.

Depremden bu yana Dünya Bankası aracılığı ile deprem bölgesinden yaşayan 39 bin 680 KOBİ’ye toplam 12,8 Milyar TL destek sağlandığını açıklayan Kacır, bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak yeni hamlelere devam ettiklerini belirtti.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz gün açıklanan kredi desteği ile alakalı detaylar yavaş yavaş oluşmaya başlarken, başvuru ile alakaı henüz net bir bilgiye ulaşılmadı. Ancak bakan tarafından yapılan açıklama da başvuruların en kısa süre içerisinde başlayacağı belirtilmiş bulunuyor.