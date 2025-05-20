Bakan Kacır, OECD Toplantısında Yerel Kalkınma ve Dijital Dönüşümü Görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı'nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Kacır, toplantı marjında yaptığı açıklamada, "Yerel kalkınma, akıllı şehirler ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında, ikili ve çok taraflı işbirliklerimizi değerlendirdik." dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplantıda yaptığı görüşmelere dair şu bilgileri aktardı: "Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhanek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov, Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevsek ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ortak geleceği birlikte şekillendirme irademizi güçlendirmeye devam ediyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ile görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov ile görüşme gerçekleştirdi.