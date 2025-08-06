Bakan Kacır, Suriye Ekonomi Bakanı ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Temas

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, Kacır’ın Bakanlıkta ev sahipliği yaptığı bir toplantıda yapıldı.

İşbirliği Protokolü İmzalandı

Görüşmeye ilişkin detaylar, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından paylaşıldı. Kacır, Suriye heyeti ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Aynı zamanda, Bakan Kacır, Eş-Şaar ve beraberindeki heyeti Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'nda konuk ettiklerini belirtti. Görüşme sırasında, Hidromek üretim tesislerinin de ziyaret edildiği kaydedildi.

İki Ülke Arasında Yeni Bir Dönem

Görüşme neticesinde, iki ülke arasında "Sanayi ve Üretken Sektörlerin Modernizasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü" imza altına alındı. Bu protokol, Türkiye ve Suriye arasındaki sanayi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.