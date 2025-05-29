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Bakan Kacır, Teknolojik Bağımsızlığın Önemi Üzerine Vurgu Yaptı

Bakan Kacır, ekonomik bağımsızlığın teknoloji ile mümkün olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 23:12
Bakan Kacır, Teknolojik Bağımsızlığın Önemi Üzerine Vurgu Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell'in düzenlediği "Yarının Teknoloji Liderleri" ödül töreninde önemli mesajlar verdi. Kacır, teknolojik bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlığın ve dolayısıyla siyasi bağımsızlığın sağlanması için şart olduğunu vurguladı.

Teknolojik Bağımsızlık ve Ekonomi

Bakan Kacır, "Bugünün dünyasında siyasi bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla, ekonomik bağımsızlık da teknolojik bağımsızlıkla mümkün." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin kendi kritik teknolojilerine sahip olması gerektiğini söyledi. Kacır, Türk milletinin ihtiyaçlarını, kendi imkan ve kabiliyetleri ile karşılayabilen bir ülke olma hedefinde kararlılık sergilediklerini belirtti.

Ödül törenine Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve Anadolu Ajansı temsilcileri de katıldı. Törende, Türkiye'nin teknoloji alanındaki geleceğine dair önemli detaylar paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell'in düzenlediği "Yarının Teknoloji...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell'in düzenlediği "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasının ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell'in düzenlediği "Yarının Teknoloji...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell'in düzenlediği "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasının ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

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