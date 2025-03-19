Bakan Kacır: Türkiye Elektrikli Araç Üretiminde Cazibe Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Otomotivde Tarihi Başarılar ve Gelecek Hedefler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 50'nci Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, 2002 yılından bu yana otomotiv ana ve yan sanayisinde 3 bin 742 yatırım teşvik belgesi verildiğini ve bu yatırımların toplamda 954 milyar lira olduğunu belirterek, yeni istihdam rakamlarının 184 bin kişiyi bulduğunu açıkladı.

Rekabet İçin Yenilik ve İnovasyon Önemli

Kacır, üretim süreçlerinde yeniliği öne çıkaranların rekabet arenasında avantaj sağladığını vurgulayarak, Türkiye'nin yüksek teknolojiyi ve katma değerli üretimi merkezine alan kalkınma modeli ile küresel pazarda önemli bir konuma geldiğini söyledi. Türkiye, sanayi üretimini salgın öncesi döneme göre yüzde 27 artırarak bu başarıyı gösterdi.

Elektrikli Araçların Geleceği

Bakan Kacır, elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payının yüzde 20'ye ulaştığını ve Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçların payının 2030 yılında yüzde 35 ve daha sonrası için yüzde 40-50 seviyelerine çıkmasını beklediklerini aktardı.

Türkiye'nin Elektrikli Araç İhtiyaçlarına Yönelik Adımlar

Bakan, Türkiye'de 28 bin 500 şarj bağlantı noktasına ulaşıldığını, bunun 11 bin 700'ünü hızlı şarj ünitesinin oluşturduğunu belirtirken, ülke genelinde hızlı şarj istasyonları kurulmasına devam edeceklerini ifade etti.

Yatırımlar ve Yeni Mobilite Dönüşümü

Kacır, Türkiye'nin yeni mobilite yatırımları için cazibe merkezi haline geldiğini, BYD gibi uluslararası firmaların Türkiye'de yatırım yaptığını ve bu yatırımların yerel istihdama katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, bu süreçte teknoloji girişimcilerinin inovasyonunda destekleyici bir rol üstlendiklerini aktardı.

Gelecek Vizyonu ve İleri Dönem Hedefleri

Bakan Kacır, sanayicilere hedeflerini yeni nesil elektrikli ve akıllı otomobil üretimine göre şekillendirmeleri, yerli katkıyı artırmaları ve yan sanayiye rehberlik etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, HIT-30 programı çerçevesinde otomotiv sektörüne yönelik desteklerin süreceğinin altını çizdi.

Bakan Kacır sonunda, Türkiye'nin otomotiv sektörü için sunduğu fırsatların önemli bir yatırım imkanı sağladığını sözlerine ekleyerek, elektrikli araç ve batarya üretiminde Türkiye'yi dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirme hedefinde kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 50'nci Olağan Genel Kurulu, İstanbul Sanayi Odası Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (önde ortada), genel kurula katıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 50'nci Olağan Genel Kurulu, İstanbul Sanayi Odası Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (önde ortada), genel kurula katıldı.