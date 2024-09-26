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Bakan Mehmet Şimşek'ten Dış Finansmanda Başarı Açıklaması

Hazine Bakanı Şimşek, ABD doları cinsinden tahvil ihracı ile önemli finansman sağladıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:10
Bakan Mehmet Şimşek'ten Dış Finansmanda Başarı Açıklaması

Dış Finansmanda Önemli Adımlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansman alanında iki başarılı işlem gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Tahvil İhracı Tamamlandı

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. Bu işlemle birlikte 1,6 milyar dolar nakit finansman sağladık" ifadesini kullandı.

Uzun Vadeli Yükümlülük Yönetimi

Bakan Şimşek, uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. 2025 yıl sonuna kadar yapılması planlanan yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesinin 2035 yılına ertelendiğini belirtti.

Yatırımcı Güvenini Artırıyoruz

Şimşek, dış borç stokunun ortalama vadesinin artırıldığını ve itfa profilinin daha dengeli hale geldiğini ifade ederek, "Uluslararası yatırımcıların programımıza güveni bir kez daha kanıtlanmış oldu" dedi.

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