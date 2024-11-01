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Bakan Ömer Bolat, 2024 Türkiye Raporu'nu Değerlendirdi

Bakan Ömer Bolat, 2024 Türkiye Raporu'nun Türkiye-AB ilişkileri üzerindeki etkilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 09:39
Bakan Ömer Bolat, 2024 Türkiye Raporu'nu Değerlendirdi

Bakan Bolat, 2024 Türkiye Raporu'nu Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan "2024 Türkiye Raporu"nu değerlendirdi. Rapor, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret ilişkilerini ve işbirliği alanlarını ele alırken, iki taraf arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Ticaret Engellerinin Kaldırılması ve İşbirliği

Bolat, AB ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasının karşılıklı fayda sağlamak amacıyla yürütülen işbirliğinin temelini oluşturduğunu belirtti. Yeşil dönüşüm ve dijital ticaret konularında yapılacak olan iişbirliklerinin de bu sürece katkıda bulunacağını ifade etti.

Gümrük Birliği ve Ticaret Diyaloğu

Gümrük Birliği altında karşılaşılan sorunların çözülmesinin önemine değinen Bakan Bolat, "Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu"nun bu sorunların ele alınmasında önemli bir platform olduğunu kaydetti.

AB ile Görüşmelere Hazırız

Bolat, "Son bir yıl içerisinde Gümrük Birliği'nin işleyişi konusunda diyalog pencerelerinin sonuna kadar açık olduğunu belirtmişti. AB ile müzakereleri yeniden başlatma konusundaki kararlılığımız sürüyor" şeklinde konuştu.

Raporun İçeriği ve Değerlendirme

Raporun, Türkiye'nin piyasa ekonomisine ve AB ile entegrasyon seviyesine olumlu atıflarda bulunduğunu söyleyen Bolat, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan eleştirilerin ise objektiflikten uzak olduğunu belirtti. "AB'nin sorumluluklarını yerine getirmesi beklentimiz devam etmektedir," dedi.

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