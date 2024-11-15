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Malatya'da Depremden Etkilenen Üreticilere 358 Milyon Lira Destek

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'daki üreticilere 358 milyon lira yardım sağlandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:11
Malatya'da Depremden Etkilenen Üreticilere 358 Milyon Lira Destek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler Malatya'nın tarım ve hayvancılık sektörünü derinden etkiledi. Bu kapsamda Malatya'da üreticilere yaklaşık 358 milyon lira destek sağlandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, deprem sonrası üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Yavuz, depremler sırasında hayvanları telef olan yetiştiricilere toplamda 552 büyükbaş, 3 bin 249 küçükbaş ve 158 kanatlı hayvan verildiğini ve hayvan yetiştiricilerine 340 milyon 915 bin 743 lira tutarında destek sağlandığını belirtti.

Bitkisel üretim alanında ise afetten etkilenen ve yıkılan depolar ile işletmelerde bulunan tarımsal ürünlerin tespitinin yapıldığını ifade eden Yavuz, kayısı, buğday, arpa, nohut ve ayçiçeği gibi ürünler için toplamda 16 milyon 915 bin 922 lira yardım sağlandığını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde uygulanan Yeni Destekleme Modeli ile tarımsal desteklerin esasen yüksek oranda artırıldığını kaydeden Yavuz, deprem sürecinde etkilenen illerdeki çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının 1 yıl süre ile faizsiz ertelendiğini belirtti.

Ayrıca, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, doğal afetlerden etkilenen çiftçilere yönelik 960 milyon TL prim ödemesi gerçekleştirileceğini vurgulayan Yavuz, üreticilere sigorta yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu ve önümüzdeki üretim sezonunda doğal afetlerden kaynaklanabilecek zararların karşılanmasının önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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