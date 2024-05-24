Bakan Şimşek: “Ana hedefimiz dezenflasyon, kur hedefimiz yok”

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden ülkenin ekonomi programı ile ilgili açıklamalar yaptı. Şimşek, “Uyguladığımız programın ana hedefi dezenflasyondur. Açık ya da örtülü olarak bir kur hedefimiz yok. Ülke deneyimi ise başarılı dezenflasyon programları ile kurun reel olarak değerlendirdiğini göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek, programın başarısının ortaya çıkması ile birlikte, Türkiye’ye olan güvenin daha da arttığını, portföy tercihlerinin TL’ye yöneldiğini ve ülkeye kaynak girişinin hızlandığını belirtti. Şimşek, “Programımızın olumlu sonuçları görüldükçe, uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, programın olumlu şekilde sonuç vermesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve süreçte yeni adımların da atılacağını ifade etti.