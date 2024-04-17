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Bakan Şimşek: “Cari açıktaki düşüş programın çalıştığını işaret ediyor”

Hazine ve maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan cari açık verilerini değerlendirdi. Şimşek, cari açıkta yaşanan düşüşün Orta Vadeli Programı’nın (OVP) işlediğini gösterdiği ifade etti.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 15:18
Bakan Şimşek: “Cari açıktaki düşüş programın çalıştığını işaret ediyor”

Hazine ve maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Cari açık Şubat ayı için beklenen seviyenin altında geldi. Ayrıca geçen yıla göre 5.8 milyar dolar geriledi. 2023 yılının Mayıs ayındaki zirveye göre yıllık 28.3 milyar dolarlık bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, Orta Vadeli Programımızın çalıştığını göstermektedir” dedi.

Cari açığın Şubat ayı beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Şimşek, uygulanmakta olan politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda da kademeli bir şekilde devam edeceğini belirtti. Bakan Şimşek, cari açıktaki gerilemenin dezenflasyona destek olmasını da beklediklerini aktardı.

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