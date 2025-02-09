Bakan Şimşek, Enflasyonu Düşürmekte Kararlı; KKM Programı Sona Eriyor

Ekonomide Yeni Hedefler: Enflasyon Düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonu bu sene yüzde 42'den yüzde 24 civarına düşürmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, "Vatandaşımız da bunu gördükçe beklentilerini iyileştirecek" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık

TV100 yayınında konuşan Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede kat ettikleri mesafeyi vurguladı. Ocak ayı verisinin mücadele kurgularını bozmadığını, vatandaşların hayat pahalılığı üzerindeki şikayetlerinin haklı olduğunu ifade etti. "Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir" diyerek, "Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir" dedi.

Kur Korumalı Mevduat Programı Sonlanıyor

Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) programının sona ermesi konusunda kararlı olduklarını duyurdu. Ağustos 2023'te 3,4 trilyon liraya ulaşan KKM'nin şu anda 1 trilyon liranın altına indiğini belirten Bakan, "Bu senenin ilk yarısında tüzel kişilere ilişkin bu programa son vereceğiz" dedi.

ABD İle İlişkiler ve Özel Korumacılık Tedbirleri

ABD'deki yeni yönetimin bazı uygulamalarının belirsizlik yarattığını ifade eden Şimşek, Türkiye açısından doğrudan risklerin çok düşük olduğunu belirtti. "Türkiye'ye karşı ticarette özel korumacılık tedbirlerinin geliştirileceğine inanmıyorum" dedi.

Kayıt Dışılığı Azaltma Hedefi

Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelede 2025 yılındaki hedeflerini açıkladı. "Kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellef olmayacak" diyen Şimşek, büyük mükellefler dahil tüm mükellefler üzerinde duracaklarını belirtti.

Vergi Düzenlemeleri Üzerine

Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakıldığını ve temel gıda ürünlerinden KDV oranlarının düşürüldüğünü ifade etti. Ayrıca, çok uluslu şirketlerden alınacak asgari vergilerin de belirlendiğini söyledi.

Önemli Rezerv Artışı

Şimşek, swap hariç net rezervlerinin 130 milyar dolarlık bir artış kaydettiğini açıkladı. Bu artışın çoğunun içerideki portföy değişikliklerinden ve şirketlerin, bankaların yurt dışından sağladığı borçlanmalardan kaynaklandığını vurguladı.