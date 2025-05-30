Bakan Şimşek: İslami Finansman Kanunu Üzerinde Çalışıyoruz

Bakan Şimşek'ten İslami Finansman Kanunu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İslami Finansman Kanunu'nu oluşturmak ve Meclisten geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

Küresel Ekonomi ve Belirsizlikler

Şimşek, zirve sırasında küresel piyasalardaki belirsizliklerin arttığını vurgulayarak, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlik dönemi yaşandığını ifade etti. Özellikle ABD ile Çin arasında süregelen stratejik rekabetin, ticaret dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirdiğine dikkat çekti.

İklim Krizi ve İslami Finansın Rolü

Bakan, iklim değişikliğinin yanı sıra jeopolitik çekişmelerin de dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydederek, İslami finansın bu zorlu dönemde adaletli refah paylaşımına fırsat sunduğunu ifade etti.

Büyüme Potansiyeli

İslami finans alanındaki hızlı büyümeye değinen Şimşek, küresel finansal varlıklar içinde İslami finansın payının sadece %1'in biraz üzerinde olduğunu belirtti. Bu oranın, sürdürülebilir bir gelecek için oldukça küçük olduğunu vurguladı.

Finansal Piyasaların Gelişimi

Türk bankacılık sisteminde katılım bankalarının payının yalnızca %8,3 seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, bunu potansiyelin gerisinde değerlendirdi. Türkiye'nin İslami finans gelişim endeksinde ilk 10'da yer aldığını da sözlerine ekledi.

İstanbul Finans Merkezi ve Gelecek Vizyonu

Şimşek, İstanbul'un küresel finans merkezi haline gelmesinin büyük önem taşıdığını ve bu doğrultuda çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nin sunduğu avantajların, geniş bir yatırımcı kitlesini çekme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

İslami Finans ve Sürdürülebilirlik

Bakan Şimşek, refahın adil paylaşımına olan inançlarının altını çizerken, İslami finansın bu süreçte önemli bir rol oynayacağına vurgu yaptı. Önümüzdeki dönemde hızlı büyümenin sağlanabilmesi için doğru adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, İslami finansmanın gelecekteki önemini ve potansiyelini ortaya koyuyor. Zorlu küresel ekonomik koşulların ortasında, İslami finansın sunduğu alternatif çözümler, sektörde yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuşma yaptı.