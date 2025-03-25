Bakan Şimşek, Küresel Yatırımcılarla Ekonomi Görüşmesi Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:09
Bakan Şimşek, Küresel Yatırımcılarla Ekonomi Görüşmesi Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün önemli bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak görüşme, Citigroup ve Deutsche Bank ev sahipliğinde düzenlenecek.

Açıklamada, bu toplantıda Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerin değerlendirileceği vurgulandı. Görüşmeye Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacak. Bu buluşma, Türk ekonomisi üzerinde küresel duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

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