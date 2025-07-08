Bakan Şimşek Londra'da İslami Finans Zirvesi'nde Konuştu: Enflasyonu Tek Hanelere İndirmeyi Hedefliyoruz

Bakan Şimşek, Londra İslami Finans Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da düzenlenen İslami Finans Zirvesi'nde Türkiye'nin ekonomik programına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Şimşek, enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesi hedefiyle ilgili, "Oldukça iyi ilerleme sağlıyoruz. Geçen yıl enflasyon yüzde 72 seviyesindeydi, şu anda yüzde 35'e geriledi." dedi.

Türkiye'nin Döviz Rezervleri Artıyor

Bakan Şimşek, Türkiye’nin net döviz rezervlerinin haziran sonu itibarıyla yaklaşık 89 milyar dolar arttığını, şu anda daha da yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. "Uluslararası tanımlara göre rezerv yeterliliğine ulaşmış durumdayız." diyen Şimşek, Türkiye'nin ekonomik programının şoklara karşı dirençli olduğunu ifade etti.

İslami Finansın Küresel Değeri ve Türkiye'nin Yeri

İslami finansın küresel finansal varlıkların yalnızca %1’ini temsil ettiğini vurgulayan Bakan Şimşek, küresel İslami finans piyasasının 5,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını aktardı. Türkiye'de İslami finansın bankacılık sektörü varlıklarının %8'ini oluşturduğunu belirten Şimşek, Türkiye’nin İslami finansman gelişmişlik endeksinde 136 ülke arasında 10'uncu sırada yer aldığını ancak ilk 5 ülke arasında olmayı hedeflediğini ifade etti.

Küresel Ekonomik Belirsizlikler ve İslami Finansın Rolü

Belirsizliklerle dolu bir küresel ekonomi ortamına dikkat çeken Şimşek, "Ticaret politikalarındaki engeller, jeopolitik riskler ve nüfusun yaşlanması, küresel büyümeyi yavaşlatıyor." dedi. İslami finansın, bu belirsizlikler içerisinde bir alternatif model sunduğunu vurguladı.

Türkiye ve Birleşik Krallık İşbirliği Fırsatları

Türkiye ve İngiltere'nin İslami finans alanında birçok işbirliği yapabileceğini belirten Bakan Şimşek, "Ukrayna ve Orta Doğu'daki yeniden yapılanma için Türk müteahhitler ve İngiliz mimarların birlikte çalışabileceği çok sayıda fırsat var." dedi.

Ekonomik Büyüme ve Yapısal Dönüşüm

Dünyada gelişmiş ekonomilerin büyüme hızının düştüğünü fakat Türkiye'nin eğitimli, genç ve kalifiye nüfusunun bunun aksine büyüme gösterdiğini söyledi. Yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında yapılan yatırımlara da değinen Şimşek, Türkiye'nin Yapay Zeka Hazırlık Endeksinde gelişmekte olan ülkelerin ilerisinde olduğunu aktardı.

Yeni Oyun Ekosistemi ve Ekonomik Fırsatlar

Türkiye, oyun ekosisteminde Londra'nın ardından ikinci sırada yer almakta ve 850’den fazla aktif oyun girişimi bulunduğunu belirten Şimşek, "Şimdiye kadar iki unicorn çıkardık ve 100 milyon doların üzerinde beş çıkış gerçekleştirdik. Batıya yeniden yöneliyoruz." dedi.

PKK'nın Silah Bırakmasının Ekonomik Fırsatları

Bakan Şimşek konuşmasını, PKK'nın silah bırakma kararının büyük ekonomik kazanımlar ve bölgesel entegrasyon için sunduğu fırsatlardan bahsederek bitirdi. "Doğu ve güneydoğunun yeni büyüme motorları olarak devreye girmesi mümkün olacak." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı.