Bakan Şimşek: “Orta Vadeli Programımız çalışıyor”

Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek “Orta Vadeli Program çalışmakta ve bu programı daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. İlk hedefimiz fiyat istikrarını sağlamak. Attığımız adımlarla, yılın ikinci yarısında dezenflasyon başlayacak. Yapısal reformlarla da bunu destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaz aylarında enflasyonun çok daha hızlı bir şekilde düşeceğini, ancak enflasyonun düşmesinin bir süreç işi olduğunu belirtti.

Kamuda tasarruf dönemi

Bakan Şimşek, kamuda tasarruf ve harcama kontrolü ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü, gerekli adımların atıldığını ifade etti. Kamuda harcamaların sıkı bir şekilde kontrol altına alınması için ise Bakan, yılın yine ikinci yarısına işaret etti.

Bakan Şimşek, kayıtdışılıkla da bir mücadele içinde olduklarını ve denetimlerin artırılacağını ifade etti.

Ek adımlar da atılacak

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede ek adımların da atılacağını belirtti. Enflasyonu sıkı para, maliye politikası, hedeflerle uyumlu bir gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı ile düşürmeye çalıştıklarını ifade eden Şimşek, Merkez Bankası’nın da para politikasında oldukça önemli adımlar atmış olduğunun altını çizdi.

Şimşek, deprem harcamaları haricinde, bütçe açığının yüzde 3’ün altına düşürülmesi hedefleri olduğunu da belirtti.

Bakan Şimşek, OVP'de yüzde 3,1'lik cari açık öngörüleri olduğunu ama bunun yüzde 2,5'in altında olmasını da beklediklerini söyledi. Şimşek, bütçe için açık öngörüsünün yüzde 6,4 seviyelerinde olduğunu ama kendilerinin yüzde 5'in altını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.