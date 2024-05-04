Bakan Şimşek tarih verdi: “2026’da enflasyon tek haneyi görecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya’da düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde söz aldı. Konuşmasında Türkiye’de uygulanmakta olan ekonomi politikalarına değinen Şimşek, “En başta önceliğimiz fiyat istikrarını sağlayabilmek, yani enflasyonu tek haneye düşürmek. Bununla birlikte hedefimiz, mali disiplini sağlamak ve yapısal dönüşümü gerçekleştirmek. Yapısal dönüşümden kasıt, yeşil bir dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm. Tüm bunlar bize sürdürülebilir bir şekilde büyüme imkanı sağlayacak” dedi.

“Enflasyon 2026’da tek haneye düşecek”

Türkiye’de yüksek seyreden enflasyonla ilgili olarak ise Bakan Şimşek, “Mayıs ayında yüzde 70’lerin üzerine çıkan bir enflasyon yaşanacak ve bu tarihte zirveyi göreceğiz. Ancak uyguladığımız programla birlikte, sonrasında enflasyonda hızlı bir düşüş yaşanacak. 2026 itibari ile ise enflasyonda tek haneyi göreceğiz. Bu uzun bir yolculuk ama başaracağız. Çünkü uyguladığımız program oldukça iyi” ifadelerini kullandı.