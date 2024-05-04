Bist 100
10.276,88 0%
DOLAR
32,34 -0,07%
EURO
34,88 0,06%
ALTIN
2.378,64 -0,26%

Bakan Şimşek tarih verdi: “2026’da enflasyon tek haneyi görecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 2026 yılında enflasyonun tek haneye ineceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 12:19
Bakan Şimşek tarih verdi: “2026’da enflasyon tek haneyi görecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya’da düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde söz aldı. Konuşmasında Türkiye’de uygulanmakta olan ekonomi politikalarına değinen Şimşek, “En başta önceliğimiz fiyat istikrarını sağlayabilmek, yani enflasyonu tek haneye düşürmek. Bununla birlikte hedefimiz, mali disiplini sağlamak ve yapısal dönüşümü gerçekleştirmek. Yapısal dönüşümden kasıt, yeşil bir dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm. Tüm bunlar bize sürdürülebilir bir şekilde büyüme imkanı sağlayacak” dedi.

“Enflasyon 2026’da tek haneye düşecek”

Türkiye’de yüksek seyreden enflasyonla ilgili olarak ise Bakan Şimşek, “Mayıs ayında yüzde 70’lerin üzerine çıkan bir enflasyon yaşanacak ve bu tarihte zirveyi göreceğiz. Ancak uyguladığımız programla birlikte, sonrasında enflasyonda hızlı bir düşüş yaşanacak. 2026 itibari ile ise enflasyonda tek haneyi göreceğiz. Bu uzun bir yolculuk ama başaracağız. Çünkü uyguladığımız program oldukça iyi” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Arabası olanlara trafik sigortası şoku! Bugünden sonra böyle yapılacak

Bahar dizisinde flaş ayrılık! Başrol apar topar gönderildi: Yerine o isim gelecek

Temassız kartla işlem yapanlara 1 Temmuz uyarısı! Artık aynı olmayacak

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Haberi olmayan fatura gelince şok olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
5
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
6
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
7
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Haberi olmayan fatura gelince şok olacak

Koltuk takımından laptop sehbasına listede! A101 4 Mayıs aktüel ürünler

Birkaç güne hesaplarda! 2.000 TL ikramiye ödemesi yapılacak

Düşük primle 3600-5400 gün hesabıyla erken emeklilik! İkinci EYT yola çıktı

Altın fiyatlarındaki ani düşüşün nedeni meğer buymuş! Altın biriktirenler şok olacak

Bahar dizisinde flaş ayrılık! Başrol apar topar gönderildi: Yerine o isim gelecek

Ayda 1.400 TL taksitle 150.000 TL kredi hazır! Kamu bankasından düşük faiz fırsatı

Arabası olanlara trafik sigortası şoku! Bugünden sonra böyle yapılacak

Maaşım düşük diye üzülen emekliye 16.200 TL tek seferlik nakit! Başvuru şartı aranacak

Bu akşam 21.00'dan itibaren hesaplara 50.000 TL ek ödeme! 18-65 yaş arasına büyük fırsat

Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüsü 10 yıl sonra açığa çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

Temassız kartla işlem yapanlara 1 Temmuz uyarısı! Artık aynı olmayacak