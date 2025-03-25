Bakan Şimşek: TCMB'nin NDF İşlemleri ile Piyasalarda Oynaklık Azaltılacak

Bakan Şimşek, TCMB'nin NDF işlemlerinin piyasalardaki oynaklığı azaltmayı amaçladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:23
Bakan Şimşek: TCMB'nin NDF İşlemleri ile Piyasalarda Oynaklık Azaltılacak

Bakan Şimşek'ten TCMB Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün duyurduğu Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri (NDF) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Piyasalarda Oynaklığı Azaltma Hedefi

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azalması ve öngörülebilirliğin artması hedefleniyor," ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, hem piyasalardaki belirsizliğin giderilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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