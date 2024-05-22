Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: “Yıl sonunda 30’lu rakamları görecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da düzenlenmekte olan Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda söz aldı. Buradaki konuşması esnasında ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı.

Daha önce enflasyon rakamları için “Mayıs’ta zirveyi göreceğiz” açıklamalarında bulunan Şimşek, bu konuşmasında “Haziran ayı sonrasında hızlı bir düşüş göreceğiz” yorumunu yaptı.

Enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Şimşek “Bu konuda uyguladığımız program başarılı bir şekilde çalışmakta. Aylık olarak enflasyon oranlarına baktığımızda, hedeflerimizle örtüştüğünü görüyoruz. Haziran ayı sonrasında enflasyon hızlı bir şekilde düşecek ve yıl sonunda 30’lu rakamları görecek. Bir sonraki sene ise 10’lu rakamları görürüz” ifadelerini kullandı.