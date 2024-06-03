Bakan Şimşek’ten enflasyon değerlendirmesi: “En kötüsü geride kaldı”

TÜİK, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TEÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Mayıs’ta aylık enflasyonun yüzde 3.37 arttığı, yıllık enflasyonun ise yüzde 75.45 olduğu görülüyor. Açıklanan rakamlar sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, enflasyon verileri ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “En kötüsü artık geride kaldı. En yüksek seviyeyi bu ay görmüş oldu. Artık geçiş dönemi sona erdi ve şimdi dezenflasyon süreci başlayacak. Haziran’da kalıcı düşüş sürecine giriş yapacağız. Yıllık enflasyonun 3. çeyrek sonunda yüzde 59’nin altına inmesini bekliyoruz. 12 ay sonunda ise enflasyon yüzde 33.2’ye kadar gerileyecek. Hedeflerimize ulaşmak için biraz daha sabır ve zaman gerekiyor.”