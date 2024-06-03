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Bakan Şimşek’ten kira zam sınırı ile ilgili açıklama geldi: “Devam etmeyecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, kirada zam sınırlamasının devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya ise “Yüzde 25 zam sınırını uzatmak için herhangi bir çalışma yok” cevabını verdi.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 16:35
Bakan Şimşek’ten kira zam sınırı ile ilgili açıklama geldi: “Devam etmeyecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında, ekonomi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, ülkede ekonomi alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi ve ilerleyen süreçle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, yüzde 25’lik kira zammı sınırlamasının da devam etmeyeceğine işaret etti.

Bakan Şimşek’in yapmış olduğu açıklamalarda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“Biraz daha sabretmek gerekiyor”

“Programımız gerçek anlamda çalışıyor ve sonuç veriyor. Bazı alanlarda başarı çok net şekilde görülmekte. Bazı alanlar için biraz daha sabır ve kararlılık gerekmekte. Büyümede ise dengeli bir kompozisyon elde ettik. Şu anki gelişmeler, hedeflerimizle paralel gitmekte.”

“Daha önce söylemiştik”

“Daha önce enflasyonun Mayıs ayında zirveyi göreceğini ve yüzde 70’li rakamlara çıkacağını ifade etmiştik. Dediğimiz gibi oldu. Ancak bu rakam geçtiğimiz 12 ayı temsil etmekte. Bu ülkede çok büyük bir deprem yaşandı. Bu da bütçe açığını olumsuz etkiledi. Nüfus kayması da ekonomik durumu etkiledi. Biz de kuru serbest bırakmak durumunda kaldık. Bunun enflasyona ciddi anlamda etkisi oldu.”

“Cari açık daha da düşecek”

“Cari açıkta giderek bir daralma söz konusu. Mayıs itibari ile cari açık 25 milyar dolara inecek. Merkez Bankası’nda swap hariç net rezerv eksiden artıya çıkmış durumda. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi söz konusu. Program beklediğimizden de iyi çalışıyor. Bütçe açığı gelecek yıl yüzde 3’ün altına inecektir. Bu sene ise hedefimiz yüzde 5’in altına inmek.”

Kirada zam sınırlaması

“Şu an için bu konuyla ilgili bir çalışma ya da düzenleme söz konusu değil. Hiçbir şey yapmazsak, kira artışları ile ilgili yüzde 25’lik sınırlama Temmuz’da sona erecek.”

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