Bakan Şimşek'ten KKM Stokundaki Düşüşa Yorum: Türk Lirasına Güven Artacak

Bakan Şimşek KKM Stokunu Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 2023 yılı ağustos ayında zirveye ulaşarak 3,4 trilyon lira olarak kaydedildiğini, ancak bu rakamın şu an 1,1 trilyon liraya düştüğünü duyurdu. Bakan Şimşek, KKM'nin toplam mevduat içindeki payının da yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a gerilediğini ifade etti.

Makro Finansal İstikrar Vurgusu

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKM’ye dair son verilere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "KKM stoku, 72 haftadır kesintisiz geriliyor." Bu verilerin ışığında, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve Türk lirasına güveni artıracak politikaların devam edeceğini belirtti.

Bakan Şimşek'in açıklamaları, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönem için alacağı önlemleri ve piyasa dalgalanmalarına karşı izlediği stratejileri gözler önüne seriyor.