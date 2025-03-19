Bakan Şimşek'ten Piyasalara Güven Verici Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Şimşek, piyasalardaki sağlıklı işleyiş için gereken tüm önlemlerin alındığını vurguladı.
Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" Bakanın bu açıklamaları, yatırımcılara ve piyasa aktörlerine güven vermeyi hedefliyor. Piyasalarda istikrar için atılan adımların önemini bir kez daha ortaya koyan Şimşek, izlenen ekonomi politikalarının sürdüğünü belirtti.
Bakanın bu açıklamaları, yatırımcılara ve piyasa aktörlerine güven vermeyi hedefliyor. Piyasalarda istikrar için atılan adımların önemini bir kez daha ortaya koyan Şimşek, izlenen ekonomi politikalarının sürdüğünü belirtti.