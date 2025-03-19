Bakan Şimşek'ten Piyasalara Güven Verici Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Şimşek, piyasalardaki sağlıklı işleyiş için gereken tüm önlemlerin alındığını vurguladı.