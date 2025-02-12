Bakan Şimşek: Türkiye, Küresel Ticarette Daha Dayanıklı

Türkiye'nin Ticaret Dayanıklılığı Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye'nin ticaretinin yaklaşık yüzde 62'sinin serbest ticaret anlaşmaları olan ülkelerle gerçekleştiğini, yüzde 80'inin ise Avrupa Birliği, Orta Asya ve Kuzey Afrika ile yapıldığını belirterek, "Bu sayede ülkemiz, küresel ticaretteki bölünmelere karşı kısmen daha az kırılgan olabilecektir" dedi.

Ekonomik Program ve İlerleme

Şimşek, Türkiye'nin üç yıllık bir ekonomik programı olduğunu ve bu programda ilerlemenin devam ettiğini ifade etti. "Bütçe disiplinini sağlıyoruz, dezenflasyon sürecindeyiz. Enflasyon düşüyor ve sıkı maliye politikaları uyguluyoruz. Kapsamlı yapısal reform gündemimiz var" şeklinde konuştu.

Türk Lirasının Performansı

Bakan, Türk lirasının dolar karşısındaki durumuna da değinerek, yüksek enflasyon nedeniyle nominal zayıflamanın anlaşılır olduğunu, reel efektif döviz kuru açısından liranın iyi performans gösterdiğini ifade etti. "Dezenflasyon programları, lirada bir değerlenme sağlamıştır" diye ekledi.

Cari Denge ve Rezerv Artışı

Şimşek, Türkiye'nin cari dış dengesinin önemli ölçüde iyileştiğini vurguladı ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,6'ya düştüğünü belirtti. Ayrıca, son 1,5 yılda rezerv birikiminin yaklaşık 126 milyar dolar arttığına dikkat çekti.

Bölgesel Entegrasyonun Önemi

Bakan Şimşek, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin siyasi irade eksikliğine rağmen sürdüğünü, diğer pek çok uluslararası örgüte entegrasyona devam ettiğini aktardı. Bölgesel entegrasyonun kilit önemde olduğunu söyleyen Şimşek, Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşması yapmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Rusya ile iyi ilişkiler kurarken Avrupa'nın ana partner olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde (WGS 2025) "Çoklu Ekonomik Blokların Ortaya Çıkışı" başlıklı oturuma katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda), Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde (WGS 2025) "Çoklu Ekonomik Blokların Ortaya Çıkışı" başlıklı oturuma katıldı.