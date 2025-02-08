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Bakan Uraloğlu, Cenevre'de Ulaşım Sektörünü Değerlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cenevre'de ulaşım sektöründeki gelişmeleri masaya yatıracak.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:05
Bakan Uraloğlu, Cenevre'de Ulaşım Sektörünü Değerlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10-11 Şubat tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi'nin 87. Oturumu'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu'nun Cenevre'deki temasları kapsamında, ulaşım sektöründe sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve küresel bağlantısallık konuları öncelikli olarak ele alınacak. Türkiye ve Hollanda'nın "Yüksek Düzeyli Politikalar Bölümü"ne ev sahipliği yapacağı bu önemli oturumlarda, ulaşımın geleceğini şekillendirecek politikalar üzerinde fikir alışverişinde bulunulacak.

Oturumlar, küresel tedarik zincirindeki dönüşümler ve dijital altyapı çalışmaları gibi konuları da kapsayacak. Uraloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısında, iç ulaşım bağlantılarının teşvikine dair stratejiler masaya yatırılacak.

Toplantılarda, "2030'a Giden Yolda İç Taşımacılıkta Başarılar ve Zorluklar" başlıklı oturumda, bölgesel ve ülkeler arası ulaşım bağlantısının sürdürülebilirliği üzerinde durulacak.

Bakan Uraloğlu, ayrıca etkinlik kapsamında BM AEK ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenecek "Ulaştırmanın Geleceği Bakanlar Özel Toplantısı"'na katılacak. Bu toplantıda, yapay zeka ile iç taşımacılığın mevcut eğilimleri ve dönüşüm haritaları gibi yenilikçi yaklaşımlar tartışılacak.

Etkinlikte düzenlenecek "Stratejik Diyalog Değişimi" oturumunda ise, bakanlar sektörün geleceğine yönelik stratejik vizyon belirleyecek ve kamu-özel sektör işbirliklerini geliştirmek amacıyla fırsatlar üzerinde değerlendirmelerde bulunacaklar.

Uraloğlu'nun, yapılacak toplantılar sırasında ulaşım alanındaki küresel gelişmelere ve öngörülere ilişkin temaslar gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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