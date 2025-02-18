Bakan Uraloğlu, Fas'ta Katarlı Mevkidaşıyla Görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Fas'ta Katar'la ulaştırma iş birliğini güçlendirmek üzere önemli bir görüşme yaptı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:11
Bakan Uraloğlu, Fas'ta Katarlı Mevkidaşıyla Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan Önemli Temas

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar Ulaştırma Bakanı Şeyh Abdullah bin Muhammed Al Sani ile Fas'ta düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Ulaşım ve Lojistikte İş Birliği Vurgusu

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Uraloğlu, iki ülke arasındaki ulaştırma ve lojistik alanındaki iş birliğini güçlendirme konularını ele aldıklarını belirtti. Uraloğlu, "Transit geçişler, ulaşım altyapısı ve lojistik bağlantıların geliştirilmesi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel ve küresel ölçekte sürdürülebilir ulaşım çözümleri üretmek için Katar ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

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