Bakan Uraloğlu: İstanbul Depremi Altyapı Yatırımları ile Hasarsız Geçti

Bakan Uraloğlu, Depremde Altyapının Gücünü Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı"nda, İstanbul'daki deprem sürecindeki altyapı dayanıklılığını değerlendirerek, bakanlığına ait kara yolları, havalimanları, tren ve metroların hasarsız geçtiğini ifade etti. Uraloğlu, bu başarıyı son 23 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdikleri seferberliğin bir sonucu olarak tanımladı.

Altyapıda Dönüşüm ve İleriye Dönük Hedefler

Bakan Uraloğlu, toplantının açılışında, Cumhuriyet’in kurulan ilk yıllarında 47 bin 80 kilometrelik yol ağının insanları 79 saatlik bir yolculuktan 18 saate düşürdüğünü belirtti. Uraloğlu, "Bu miras, sadece yolların yapımını değil, ülkenin geleceğini inşa etme sorumluluğunu da devretti," şeklinde konuştu.

Geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yürüttükleri projelere değinen Uraloğlu, bölge müdürleri toplantılarının yalnızca birer bürokratik mekanizma olmadığını, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik ifadesi olduğunu vurguladı. "Burada kurulan bağlar, üretilen fikirler, ülkemizin kalkınma yolculuğuna örnek olur," diyen Uraloğlu, bu tür toplantıların stratejik hedeflerin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Yol Ağı ve Taşıt Hareketliliği

Küçük bir örnekle, Uraloğlu, başlatılan seferberlik ile 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının 29 bin 742 kilometreye ulaştığını ve 77 ili güvenli yollarla birleştirdiklerini açıkladı. Günümüzde bu ağ, toplam yol ağının yüzde 43'ünü oluşturmakta ve trafiğin %83'üne hizmet vermektedir. 2002'de 8.5 milyon olan araç sayısının 31 milyonu aştığını belirten Uraloğlu, ortalama seyahat hızının da saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, taşıt hareketliliğinin %195 artarken kara yolu kazalarındaki can kayıplarının %77 oranında azaltıldığını vurguladı. "Her hayat değerlidir" ilkesiyle, sıfır can kaybı hedefine odaklandıklarını ifade etti.

Deprem Dayanıklılığı ve Altyapı Projeleri

Bölgedeki projelerin, özellikle 23 Nisan'daki deprem felaketinde hasarsız geçmesi, yapılan altyapı yatırımlarının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Bu bağlamda, Uraloğlu, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin çok şiddetli depremlere dayanıklı olarak tasarlandığını duyurdu. Aynı zamanda, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin güçlendirme çalışmalarının da gerçekleştirildiğini belirtti.

Marmara Denizi'nin altından geçen Avrasya ve Marmaray tünellerinin de uluslararası standartlara uygun bir şekilde inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, projelerinde büyük depremleri göz önünde bulundurarak çalışıldığını kaydetti.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Geleceğe Yönelik Adımlar

Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerine de dikkat çekerek, İstanbul ve Antalya'daki kooperatif akıllı ulaşım sistemleri (K-AUS) uygulamaları üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtti. Ayrıca, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alanda büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, kamu kaynaklarını özel sektörle birleştirerek büyük projeler hayata geçirdiklerini ve her bir yol projesinin, ülkenin kalkınmasına katkı sağladığını ifade etti.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ise yapılan projelerin, şehirleri birbirine bağladığını ve her bir yolun azim ve geleceğe duyulan inancın sembolü olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Konferans Salonu'nda 75'incisi düzenlenen "KGM Bölge Müdürleri Toplantısı"na katıldı. Toplantıda Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de hazır bulundu.

