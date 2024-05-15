Bakan Uraloğlu’ndan köprü ve otoyol zammı açıklaması: “Çok düşük kalmıştı”

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam yapılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan zamlarla ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, ülkede yaşanan son gelişmelere göre, geçiş ücretlerinin çok düşük kaldığını ve bu nedenden dolayı zam yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü zamları ile ilgili “Kamuda tasarruf ve verimlilik sürecine girdik. Güncel şartlara göre, geçi ücretleri gerçekten çok düşük kalmıştı. Bakım ve işletme giderleri için bir düzenleme yapmamız gerekti ve biz de bunu yaptık” dedi.